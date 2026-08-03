اربعین فرصتی طلایی برای تجدید عهد با امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مهدی گودرزی، کارشناس دینی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به حقیقت محبت و نیاز انسان به امام زمان(عج) اظهار کرد: کسی که احساس نیاز به امام زمان خود پیدا کند، حرکتش به سوی امام مانند حرکت انسان تشنه به سمت آب است؛ چنین انسانی دیگر آرام نمی‌گیرد و به دنبال حضرت حرکت می‌کند.

وی افزود: کسی که حقیقتاً عاشق امام زمان(عج) باشد، وجود خود را در اختیار حضرت قرار می‌دهد و همه هستی‌اش را وقف ولی خدا می‌کند؛ همان‌گونه که عاشق حقیقی دوست دارد همه داشته‌های خود را تقدیم محبوبش کند.

حجت‌الاسلام گودرزی با اشاره به فراز «بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ وَلَدِی» در ادعیه و زیارات، گفت: انسان عاشق امام زمان(عج) می‌گوید پدر و مادرم، جانم، خانواده‌ام، مال و فرزندانم و همه آنچه خداوند به من داده است، فدای شما.

وی تصریح کرد: فدا شدن برای امام، قرار گرفتن در اختیار امام، کمک کردن به حضرت و نصرت ولی خدا، در حقیقت کمک به خود انسان است؛ زیرا اگر انسان در مسیر امام قرار نگیرد، هر جای دیگری که سرمایه‌هایش را صرف کند، آن سرمایه‌ها هدر خواهد رفت.

این کارشناس دینی ادامه داد: دانه‌های برنج اگر در ظرف غذا قرار نگیرند و در جای نامناسب ریخته شوند، از بین می‌روند؛ بهترین بذر نیز اگر در زمین شور کاشته شود، ثمری نخواهد داشت. همچنین بهترین داشته‌های انسان مانند چشم، گوش، زبان، حافظه، هوش، اعتبار، مال و خانواده، اگر در مسیر امام زمان(عج) استفاده نشوند، قطعاً ضایع خواهند شد.

وی افزود: انسانی که در مسیر خدا حرکت نکند، عمر، جوانی، چشم، گوش، زبان و حتی شخصیت خود را در مسیرهای نادرست مصرف می‌کند و سرمایه وجودی خویش را از دست می‌دهد.

یاران امام زمان(عج)؛ مؤمنانی که بدون دیدن امام ایمان آوردند

حجت‌الاسلام گودرزی با اشاره به ویژگی ممتاز یاران امام زمان(عج) اظهار کرد: یاران سایر ائمه(ع) امام خود را دیدند و سپس یاری کردند، اما یاران حضرت ولی‌عصر(عج) بدون دیدن امام، عاشق شدند و پای امام ندیده خود ایستادند.

وی افزود: این همان حقیقت آیه «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» است؛ یعنی کسانی که به غیب ایمان دارند و بدون مشاهده ظاهری، حقیقت را پذیرفته‌اند.

این کارشناس دینی با اشاره به اهمیت فرصت خدمت به امام زمان(عج) گفت: ما در دوره‌ای قرار گرفته‌ایم که فرصت طلایی نصرت امام زمان(عج) در اختیار ما قرار گرفته است؛ فرصتی که یاران بسیاری از ائمه(ع) از آن برخوردار نبودند و باید قدر آن را بدانیم.

حدیث لوح حضرت زهرا(س)؛ از اسرار الهی تا معرفی جایگاه امام زمان(عج)

حجت‌الاسلام گودرزی در ادامه با اشاره به حدیث لوح حضرت زهرا(س) اظهار کرد: این حدیث از روایات مهم و معتبر کتاب شریف «اصول کافی» است که سال‌ها از اسرار بوده و امروز در اختیار ما قرار گرفته است.

وی افزود: امام باقر(ع) در این روایت، ماجرای دیدار جابر بن عبدالله انصاری با حضرت زهرا(س) را نقل می‌کنند. جابر که از اصحاب پیامبر اکرم(ص) بود و تا زمان امام باقر(ع) زنده ماند، همان کسی است که پیامبر(ص) به او وعده داده بود فرزندش امام باقر(ع) را خواهد دید و سلام ایشان را به او خواهد رساند.

این استاد حوزه ادامه داد: جابر نقل می‌کند در روز ولادت امام حسین(ع)، برای تبریک به خانه امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت زهرا(س) رفتیم. در آنجا لوحی نزد حضرت زهرا(س) دیدم که از جنس زمرد سبز بود و نوشته‌های آن مانند خورشید می‌درخشید.

وی گفت: این لوح هدیه‌ای از جانب خداوند برای تسلای حضرت زهرا(س) بود؛ زیرا هنگامی که پیامبر اکرم(ص) قنداقه امام حسین(ع) را در آغوش گرفتند، گریه کردند و خبر شهادت سیدالشهدا(ع) را به مادرشان دادند.

حجت‌الاسلام گودرزی افزود: در این لوح، ویژگی‌های ائمه اطهار(ع) از امیرالمؤمنین(ع) تا امام زمان(عج) بیان شده بود و درباره هر یک از امامان، اوصاف و جایگاه آنان ذکر شده بود.

وی با اشاره به جایگاه امام حسین(ع) در این حدیث گفت: خداوند در این روایت هشت ویژگی ویژه برای سیدالشهدا(ع) بیان کرده است که یکی از آنها این است که حضرت حسین(ع) را «خازن وحی» خود قرار داده است؛ یعنی سینه و وجود مقدس ایشان محل نگهداری اسرار الهی است.

خداوند یاران امام زمان(عج) را «اولیای حقیقی» معرفی کرده است

این کارشناس دینی با اشاره به بخش دیگری از حدیث لوح اظهار کرد: در این روایت، خداوند درباره یاران امام صادق(ع) تعبیر خاصی دارد، اما درباره یاران امام زمان(عج) می‌فرماید: «اولیائی حقاً»؛ یعنی آنان اولیای حقیقی من هستند.

وی ادامه داد: این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه ویژه یاران حضرت ولی‌عصر(عج) است؛ زیرا آنان در شرایطی که امام را ندیده‌اند، با ایمان، معرفت و عشق در کنار ولی خدا قرار می‌گیرند.

دعای عهد؛ درخواست همیشگی برای قرار گرفتن در مسیر یاری امام

حجت‌الاسلام گودرزی با اشاره به دعای عهد گفت: یکی از بهترین دعاهایی که انسان می‌تواند برای خود داشته باشد، این است که از خدا بخواهد او را از یاران، یاوران و خدمتگزاران امام زمان(عج) قرار دهد.

وی افزود: در دعای عهد می‌خوانیم: «اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَایَ صَاحِبَ الزَّمَان...»؛ یعنی خدایا مرا به مقام یاری و خدمت به مولایم صاحب‌الزمان برسان.

این کارشناس دینی تصریح کرد: حتی در این دعا از خدا می‌خواهیم که هیچ چیزی، حتی مرگ، میان ما و امام زمان(عج) فاصله ایجاد نکند؛ بلکه اگر مرگ فرا رسید، خداوند دوباره فرصت حضور در مسیر یاری حضرت را به ما عطا کند.

وی ادامه داد: طبق روایات، برخی مؤمنان در زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) رجعت خواهند کرد و در رکاب امام قرار خواهند گرفت؛ از جمله کسانی که در دنیا عهد خود را با امام حفظ کرده و برای نصرت ایشان تلاش کرده‌اند.

زیارت اربعین؛ فرصتی برای عهد دوباره با امام

حجت‌الاسلام گودرزی در پایان با اشاره به ایام اربعین حسینی گفت: زائران اربعین باید بدانند که این مسیر تنها حرکت جسمانی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با امام است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که توفیق حضور در کربلا را پیدا نکرده‌اند، اگر دلشان همراه این مسیر باشد و آرزوی زیارت و یاری امام را داشته باشند، از این محبت بی‌بهره نیستند؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند کسانی که در دل آرزوی همراهی با ما را دارند، در پاداش ما شریک هستند.

وی افزود: باید مراقب باشیم فرصت‌هایی مانند زیارت، محبت اهل‌بیت(ع) و خدمت به امام زمان(عج) را از دست ندهیم؛ چراکه ممکن است انسان روزی حسرت فرصت‌هایی را بخورد که دیگر امکان بازگشت به آنها وجود ندارد.

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