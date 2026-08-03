به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع، در گفتوگوی تلفنی با یاشار گولر وزیر دفاع جمهوری ترکیه، آخرین تحولات منطقه، روند اجرای آتشبس و راهکارهای تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی میان دو کشور را بررسی کرد.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به توافق آتشبس، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این توافق را با هدف کمک به بازگشت ثبات منطقه و به درخواست کشورهای دوست و همسایه امضا کرده است، اما با توجه به سابقه طولانی بدعهدی آمریکا، هیچ اعتمادی به طرف مقابل ندارد و نیروهای مسلح ایران با حفظ آمادگی کامل، هرگونه نقض توافق را با پاسخ متناسب مواجه خواهند کرد.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان، سوریه و ایران، تصریح کرد: حمایتهای آمریکا موجب تداوم حیات و گستاخی این رژیم شده و کشورهای اسلامی باید با وحدت و انسجام عملی، مانع ادامه سیاستهای تنشآفرین آن شوند.
سردار ابنالرضا همچنین با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل اتحاد امنیتی جهان اسلام با مشارکت کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر و سایر کشورهای اسلامی گفت: جنگ اخیر نشان داد امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و حضور نیروهای خارجی نه تنها امنیتآفرین نیست، بلکه موجب افزایش بیاعتمادی، ابهام و ناامنی خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به طرحهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد مناطق بهاصطلاح امنیتی در سوریه و لبنان، این اقدامات را مقدمهای برای گسترش بحران در منطقه دانست و افزود: اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره گشایش جبهه جدید علیه حزبالله لبنان نیز میتواند کل منطقه را با مخاطرات امنیتی جدید مواجه کند.
سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه مدیریت شوند، خاطرنشان کرد: امنیت، مقولهای درونزا است و وابستگی به قدرتهای فرامنطقهای نمیتواند امنیت پایدار ایجاد کند.
وی در ادامه، توسعه روابط دفاعی، نظامی و امنیتی تهران و آنکارا را عامل تقویت امنیت جمعی منطقه دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد رایزنیهای مشترک با ترکیه و سایر کشورهای منطقه را برای ایجاد ترتیبات امنیتی جدید و پایدار ادامه دهد.
وزیر دفاع ترکیه نیز در این گفتوگوی تلفنی با تسلیت شهادت رهبر، فرماندهان نظامی، مردم بیگناه و بهویژه دانشآموزان شهید میناب، بر حمایت آنکارا از اجرای کامل آتشبس و تداوم مسیر دیپلماسی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امنیت منطقه تنها از مسیر گفتوگو، همکاری و مشارکت کشورهای منطقه تأمین میشود، اظهار داشت: ترکیه از حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه حمایت میکند و آمادگی دارد همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف از جمله مقابله با تروریسم، امنیت مرزها و مسائل منطقهای را بیش از پیش گسترش دهد.
وزیر دفاع ترکیه همچنین با تأکید بر اینکه همکاری و همگرایی منطقهای، تنها راه دستیابی به صلح پایدار است، تصریح کرد: آنکارا از هر ابتکاری که به کاهش تنشها، مقابله با تروریسم و تقویت امنیت منطقه منجر شود، حمایت خواهد کرد.
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