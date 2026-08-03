۴ مانع بزرگ آمریکا برای جنگ جدید با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که جریانهای حامی جنگ در آمریکا بر افزایش فشارها و اقدام نظامی علیه ایران تأکید دارند، محاسبات واشنگتن برای ورود به یک درگیری جدید با موانع جدی مواجه است.
دونالد ترامپ که در روزهای اخیر با انتشار مواضع متعدد در شبکههای اجتماعی، احتمال انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران را مطرح کرده و بر تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی تأکید داشت، ناگهان از تصمیم خود برای کنار گذاشتن این اقدام خبر داد. او پس از این تغییر رویکرد، مدعی شد که ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار جلوگیری از وقوع درگیری و توقف هرگونه اقدام نظامی شدهاند.
این تصمیم در شرایطی اعلام شد که در مقابل، ایران طی روزهای گذشته با تقویت توان دفاعی، افزایش سطح آمادگیهای نظامی و ارسال پیامهای بازدارنده از سوی مقامهای ارشد کشور، بر این موضع تأکید کرده بود که هرگونه تعرض به امنیت و منافع ملی با واکنشی جدی و متناسب مواجه خواهد شد.
احمد زارعان، کارشناس مسائل بینالملل نیز با اشاره به تردیدهای موجود در محافل تصمیمگیری آمریکا درباره گزینه نظامی علیه ایران، اظهار کرد: نخستین چالش پیش روی هیئت حاکمه آمریکا این است که آیا اساساً یک عملیات گسترده نظامی میتواند راهحل مسئله تنگه هرمز باشد یا خیر؛ در این زمینه تردیدهای جدی وجود دارد.
وی افزود: آمریکاییها تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و همچنین حملات اخیر را در نظر دارند و به این جمعبندی رسیدهاند که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و باجخواهیهای مبتنی بر عملیات نظامی تسلیم نخواهد شد و توانایی مقابلهبهمثل و وارد کردن ضربات سنگین به طرف مقابل را حفظ کرده است.
زارعان ادامه داد: موضوع دوم، نگرانی آمریکا از پیامدهای احتمالی ورود به یک درگیری جدید است. آنها نگران هستند که واکنش جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؛ چراکه طی ماههای گذشته، ایران توانسته اعتبار قابل توجهی برای تهدیدهای خود ایجاد کند و این تهدیدها در محاسبات طرف مقابل بهعنوان تهدیدهای معتبر شناخته میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: نگرانی آمریکاییها این است که در صورت آغاز دور جدیدی از عملیات نظامی، پاسخ ایران از نظر کیفیت، کمیت، ماهیت و سطح اقدام، به گونهای باشد که هزینههای سنگینی را به آمریکا تحمیل کند.
وی همچنین به محدودیتهای تجهیزاتی، لجستیکی و تسلیحاتی آمریکا اشاره کرد و گفت: خود آمریکاییها اعلام کردهاند که در حوزه ذخایر تسلیحات راهبردی، بهویژه سامانههای پدافندی مانند موشکهای پاتریوت، با چالشهای جدی مواجه هستند و حجم این ذخایر کاهش پیدا کرده است.
زارعان خاطرنشان کرد: آمریکا بهعنوان کشوری که تهدیدات مختلفی را در نقاط دیگر جهان نیز برای خود متصور است، نمیخواهد تمام ظرفیتهای تسلیحاتی و ذخایر راهبردی خود را در یک درگیری هزینه کند.
وی در ادامه یکی دیگر از ملاحظات آمریکا را وضعیت پایگاههای نظامی این کشور در منطقه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پایگاههای آمریکا در منطقه، به دلایل مختلف از جمله آسیبهای واردشده به زیرساختها یا ملاحظات سیاسی برخی کشورها، امکان استفاده عملیاتی سابق را ندارند.
این کارشناس مسائل بینالملل افزود: برخی کشورهای منطقه اعلام کردهاند که اجازه استفاده از پایگاههای خود برای عملیات علیه ایران را نخواهند داد و برخی دیگر نیز به دلیل آسیبهای واردشده، با محدودیتهای عملیاتی مواجه هستند.
هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری جنگ برای آمریکا در پنج ماه
زارعان در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای جنگ برای آمریکا اظهار کرد: هزینههای این درگیری برای آمریکاییها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه آمارهای مختلفی درباره میزان هزینهها منتشر شده، اما برخی برآوردها از هزینه مستقیم حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا طی پنج ماه حکایت دارد؛ رقمی که بسیار سنگین ارزیابی میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: افزایش هزینههای جنگ موجب شده است در داخل آمریکا نیز مخالفتها با ادامه درگیری افزایش یابد. به گفته وی، دونالد ترامپ و جریانهای مخالف جنگ در آمریکا در برابر فشارهای بنیامین نتانیاهو و لابی صهیونیستی برای ورود به یک درگیری جدید مقاومت کرده و تلاش میکنند از آغاز جنگ دیگری جلوگیری شود.
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