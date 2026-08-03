به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی کریمی‌پور، معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، با قدردانی از مسئولان فرودگاه امام برای فراهم شدن این فرصت، گفت: ترمینال سلام به دلیل تردد روزانه زائران امام حسین(ع) و دیگر مشتاقان زیارت عتبات، بهترین نقطه برای آشنایی مردم با فعالیت‌های ستاد و تبیین مسیر مشارکت در توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی حضور ایرانیان در ساخت و ساز اماکن مقدس عراق افزود: این حرکت ریشه‌ای بیش از هزار ساله دارد و از دوران آل‌بویه آغاز شده است؛ مسیری که امروز با عنوان «یک هزاره حضور» همچنان ادامه دارد و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت ایران با اهل‌بیت(ع) است.

کریمی‌پور با بیان اینکه ایجاد این دفتر در ترمینال سلام با هدف ارتباط مستقیم با زائران انجام شده است، اظهار کرد: این مکان فرصتی فراهم می‌کند تا مسافران پیش از عزیمت به عراق، با پروژه‌ها و فعالیت‌های ستاد آشنا شوند و در این حرکت معنوی سهیم باشند.

وی همچنین به برخی از طرح‌های مشارکتی ستاد از جمله "پویش کاشی حرم" اشاره کرد و گفت: مردم می‌توانند با هر میزان توان مالی در ساخت و سازهای عتبات مقدسه مشارکت کنند و نام خود یا عزیزانشان را در این مسیر ماندگار سازند.

معاون فرهنگی و جذب مشارکت‌های مردمی ستاد در پایان از اجرای طرح"کاشی هدیه به رهبر شهیدم" نیز خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق دفاتر ستاد، سایت رسمی ستاد و یا کد دستوری #۷۲* در این طرح‌ها مشارکت کنند.

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