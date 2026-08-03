به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با عنوان “وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای” با حضور خانواده معظم شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد؛ نشانی که با بهرهگیری از مفاهیم توحید، همبستگی، مقاومت و اقتدار، وحدت امت اسلامی حول محور کعبه را به تصویر میکشد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهدا حق عظیمی بر گردن انقلاب اسلامی دارند و استمرار انقلاب در بیش از چهار دهه گذشته، مرهون ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی سرداران و رزمندگانی است که در مسیر تحقق آرمانهای قرآن کریم و اهداف امامین انقلاب اسلامی، جان خود را تقدیم کردند.
وی با اشاره به نقش شهدای دفاع مقدس و جبهه مقاومت در حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر رشادتهای این عزیزان نبود، امروز انقلاب اسلامی با چنین استحکام و پایداری در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان ایستادگی نمیکرد. این مجاهدتها در هشت سال دفاع مقدس، عرصههای مختلف جنگ نرم و سخت و نیز نبردهای اخیر، ضامن بقای نظام اسلامی بوده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه فقدان فرماندهان شهید، اندوهی ماندگار برای ملت ایران است، تصریح کرد: شهدا به حیات جاودانه دست یافتهاند و این ما هستیم که باید نگران عاقبت خود باشیم و تلاش کنیم با پیروی از سیره و آرمانهای آنان، در مسیر حق و حقیقت گام برداریم.
دکتر شهریاری در ادامه با تشریح برنامههای چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی گفت: با توجه به شرایط کشور و ملاحظات موجود، چهار سناریو برای برگزاری این دوره از کنفرانس طراحی شده است؛ از برگزاری کاملاً وبیناری تا برگزاری حضوری و عادی که انتخاب هر یک از این سناریوها بر اساس شرایط کشور و مجوزهای مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
وی افزود: در شرایط فعلی، محتملترین گزینه، برگزاری کنفرانس به صورت ترکیبی از حضور محدود میهمانان داخلی و خارجی و مشارکت گسترده مجازی است؛ هرچند در صورت فراهم شدن شرایط، امکان تغییر شیوه برگزاری نیز وجود دارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین با اشاره به روند آمادهسازی این رویداد بینالمللی خاطرنشان کرد: پس از تعیین محور اصلی چهلمین کنفرانس، موضوعات علمی مرتبط با شخصیت رهبر شهید استخراج و بیش از ۵۰ عنوان و زیرعنوان برای دریافت مقالات بر روی پایگاه اطلاعرسانی کنفرانس منتشر شده است. همچنین اعضای کمیته علمی معرفی شدهاند و تاکنون شمار قابل توجهی مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است.
دکتر شهریاری در پایان با اشاره به رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، از حضور فرزند شهید سید عبدالرحیم موسوی در این مراسم قدردانی کرد و خواستار بیان ویژگیهای اخلاقی، شخصیتی و مدیریتی آن شهید والامقام شد تا نسل امروز بیش از پیش با سیره و سبک زندگی این فرماندهان شهید آشنا شود.
در ادامه این مراسم، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، با بیان اینکه یکی از بهترین راههای شناخت شخصیت این شهید، توجه به نگاه عملی او به مقوله وحدت است، اظهار داشت: شهید موسوی همواره «منادی وحدت در عمل، نه در شعار» بود و در دوران دفاع مقدس و مسئولیتهای مختلف، تقویت همدلی میان شیعه و اهلسنت و نیز انسجام میان ارتش و سپاه را بر هر مصلحت دیگری مقدم میدانست.
وی با اشاره به اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید موسوی، این اعتماد را حاصل سالها اخلاص، شایستگی و عملکرد مؤثر وی دانست .
موسوی افزود: پدرم هیچگاه به دنبال دیده شدن نبود و نزدیک به نیم قرن خدمت صادقانه خود را تنها برای رضای الهی انجام داد؛ اخلاصی که امروز نام و راه او را به الگویی الهامبخش برای نسل جوان تبدیل کرده است.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سید موسی موسوی، قائممقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، اظهار داشت: نخستین جلوههای شخصیت مدیریتی و انقلابی این شهید در دوران حضور وی در کردستان نمایان شد و از همان سالها، نقش مؤثری در تحول فرهنگی و معنوی ارتش ایفا کرد.
وی با نقل خاطرهای از مرحوم امیر دادبین، فرمانده وقت لشکر کردستان، گفت: شهید موسوی از همان دوران جوانی به دلیل ایمان، اخلاص و توان مدیریتی، شخصیتی ممتاز و شایسته فرماندهی کل نیروهای مسلح شناخته میشد و این نگاه، حاصل مشاهده نزدیک منش و عملکرد او بود.
وی با بیان اینکه آثار نگاه فرهنگی و تربیتی شهید موسوی در سالهای بعد نیز بهوضوح در ارتش نمایان بود، افزود: این شهید والامقام با تقویت فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و انقلابی، نقش مهمی در شکلگیری فضای معنوی ارتش ایفا کرد و همین رویکرد موجب شد ارتش به یکی از ارکان اصلی برگزاری برنامههای دینی و ارزشی تبدیل شود.
همان سالهای حضور در کردستان، بدون هیچگونه تکلف، وحدت را در رفتار و مدیریت خود متجلی ساخته بود و همواره بر همدلی، انسجام و وحدت میان نیروهای مسلح و امت اسلامی تأکید داشت؛ ویژگیای که او را به شخصیتی ممتاز در میان فرماندهان نیروهای مسلح تبدیل کرد.
قائممقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان، روحیه تقریب و وحدت اسلامی را از برجستهترین ویژگیهای شهید موسوی برشمرد و تأکید کرد: شهید موسوی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت امت اسلامی» طراحی شده و تلاش دارد مفاهیمی همچون توحید، همبستگی، اقتدار، مقاومت، بیداری اسلامی، محوریت کعبه و وحدت جهان اسلام را در قالب زبانی مینیمال، نمادین و متناسب با رویدادهای دیپلماتیک، فرهنگی و بینالمللی بازنمایی کند.
ایده محوری این نشان بر «وحدت امت اسلامی حول قبله مشترک» استوار است؛ به گونهای که تمامی عناصر بصری از یک مرکز واحد شکل گرفته و در کنار یکدیگر مفاهیمی همچون توحید، اجتماع مسلمانان، معنویت، اقتدار و گسترش پیام وحدت را بازتاب میدهند.
در این طراحی، کعبه به عنوان قبله مشترک مسلمانان، هسته مرکزی نشان را تشکیل میدهد و نماد وحدت، توحید و اجتماع امت اسلامی است. همچنین عنصر «دست» با الهام از نماد دست مشتکرده حضرت آیتالله خامنهای در پی شهادت ایشان طراحی شده و مفاهیمی همچون دعوت به وحدت، استقامت، مقاومت، اقتدار و استمرار حرکت در مسیر آرمانهای مشترک را بازنمایی میکند.
شایان ذکر است، آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی روز گذشته با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی و اعضای شورای معاونان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در محل این مجمع برگزار شد.
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