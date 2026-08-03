تهدید مومنان شرکت‌ کننده در اربعین باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام احمد اقبال رضوی، نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نشست خبری در دبیرخانه استانی این تشکل در کراچی اظهار داشت: پیش از فرارسیدن اربعین امام حسین(ع)، در مناطق داخلی استان سند تلاشهایی از سوی گروههای ممنوعه و عناصر شرور برای برهم زدن فضای امنیتی و آرامش عمومی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: عزاداری امام حسین(ع) حق قانونی، شرعی و دینی ماست و هیچگونه مانعی در مسیر برگزاری این مراسم را تحمل نخواهیم کرد.
رضوی از مسئولان خواست نسبت به این مسائل حساس فوراً اقدام کنند و با تمامی عناصر ممنوعه و افراطی فعال در مناطق داخلی سند برخورد جدی داشته باشند.
وی افزود: انشاءالله امسال نیز مراسم اربعین امام حسین(ع) با شکوهتر و با حضور گستردهتر مردم برگزار خواهد شد و در شهر کراچی، میلیونها عزادار در راهپیمایی مرکزی اربعین و مجالس عزاداری شرکت خواهند کرد.
نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان همچنین از دولت استانی و مدیریت شهری خواست پیش از فرارسیدن اربعین، تمامی تدابیر امنیتی و خدمات شهری مربوط به راهپیمایی اصلی اربعین را تکمیل کنند تا امکانات لازم برای عزاداران فراهم شود.
وی با اشاره به محدودیتهای اعمالشده در پنجاب علیه عزاداری سیدالشهدا(ع)، گفت: این محدودیتها قابل پذیرش نیست و باید موانع غیرضروری در برگزاری مجالس عزا و دستههای عزاداری برطرف شود.
رضوی خواستار آزادی فوری عزاداران بازداشتشده شد و گفت: قانون «فهرست چهارم» که برای مقابله با عناصر ضد دولت طراحی شده بود، اکنون برای آزار و اذیت عزاداران مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: افراد بازداشت شده تحت این قانون بدنام باید با احترام آزاد شوند و دریافت ضمانتنامه برای برگزاری مجالس عزا، الزام به ارائه تعهدات مالی و تهدید به بازداشت خانگی باید متوقف شود.
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