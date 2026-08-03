ویدیو | فضیلت زیارت سالار شهیدان به روایت امام صادق(ع)

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امام صادق علیه السلام می فرمود: حسین‌بن علی نزد پروردگارش جایگاه بلندی دارد و از آنجا به کربلا و کسانی که با او به شهادت رسیدند و نیز به زائرانش نظر می کند. او به نام های آنان و نام پدرانشان و جایگاهشان نزد خداوند عزوجل از خودشان به فرزندانشان آگاه تر است. حسین کسی را که بر او می گرید می بیند، برایش استغفار می کند و از پدرانش نیز تقاضامی کند برای او استغفار کنند. او می فرماید: اگر زیارت کننده ام می دانست که خداوندچه چیزی برای او مهیا نموده است، شادمانی اش بیش از عزاداری اش بود . زائر حسین در حالی از کربلا باز می گردد که هیچ گناهی بر او نیست( بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۱).