قدرت نرم اربعین معادلات جهانی را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر علمی کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر ابعاد راهبردی زیارت اربعین در نشست «اربعین؛ جلوه قدرت نرم در تغییر معادلات جهانی» اظهار داشت: اربعین را نباید صرفاً یک آیین مذهبی یا اجتماع سالانه زائران دانست بلکه این حرکت امروزه به پدیده‌ای جهانی، فراملی، فرامذهبی و تمدنی تبدیل شده است؛گ که میلیون‌ها انسان را نه با اجبار سیاسی و سازمانی، بلکه با نیروی ایمان، محبت، معنا و اراده مردمی گرد هم می‌آورد.

وی با بیان اینکه اربعین جلوه‌ای متفاوت از قدرت را در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، گفت: در جهانی که قدرت‌های بزرگ می‌کوشند با ابزارهای رسانه‌ای، سرمایه، فناوری و نظام‌های سیاسی بر ملت‌ها اثر بگذارند، اربعین الگویی از قدرت برخاسته از ایمان، فرهنگ، خدمت، مقاومت و حضور داوطلبانه مردم را ارائه می‌دهد. سند جامع فرهنگی اربعین نیز این حرکت را یک «ابرپدیده جهانی» و زمینه‌ساز تشکیل امت واحده و تمدن نوین اسلامی معرفی می‌کند.

دبیر علمی کمیته فرهنگی اربعین با اشاره به نقش اربعین به‌عنوان پیشران امت واحده افزود: اربعین ظرفیتی برای آینده‌سازی است که در آن مرزهای جغرافیایی، قومی و طبقاتی کنار رفته و زیست مشترک اسلامی و انسانی شکل می‌گیرد. در واقع اربعین ماکت کوچک‌شده تمدنی است که در آن محبت جای منفعت و خدمت جای سلطه را می‌گیرد.

خوشرو با تشریح ابعاد قدرت نرم اربعین ادامه داد: این حرکت ایمانی نشان می‌دهد که هویت دینی در جهان مدرن زنده و پویاست و فرهنگ مقاومت و حمایت از مظلوم همچنان الهام‌بخش ملت‌هاست. وی همچنین با اشاره به کارکرد دیپلماسی چهره‌به‌چهره در این رویداد، اربعین را تجلی دیپلماسی «مردم با مردم» دانست که تصویر واقعی اسلام ناب و مهمان‌نوازی کریمانه را به جهانیان منتقل می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت «جهاد تبیین» و مقابله با محاصره رسانه‌ای اربعین تصریح کرد: امروز جنگ، جنگ روایت‌هاست و اربعین یکی از قدرتمندترین روایت‌های جهان اسلام محسوب می‌شود. از این رو فعالان رسانه‌ای باید مفاهیم بنیادین این حرکت نظیر ایثار، کرامت انسانی، ایستادگی در برابر ظلم و نقش خانواده‌ها را بازروایت کنند.

دبیر علمی کمیته فرهنگی ستاد اربعین با اشاره به نقش فناوری‌های نوظهور گفت: استفاده از هوش مصنوعی و رسانه‌های دیجیتال در ترجمه هم‌زمان، تولید محتوای چندرسانه‌ای، پاسخ به شبهات و شناسایی اخبار جعلی برای جهانی‌سازی پیام اربعین یک ضرورت راهبردی است که البته باید با اصالت و نظارت انسانی همراه باشد.

خوشرو با بیان اینکه پیام امام حسین (ع) منحصر به یک مذهب نیست، اربعین را الگویی برای همگرایی بین‌ادیانی و میعادگاه همه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان جهان خواند و افزود: این رویداد عظیم با نمایش عملی اخلاق و همزیستی مسالمت‌آمیز، عملیاتی‌ترین پدافند در برابر پروژه‌های اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی است.

وی زبان هنر و ادبیات را کارآمدترین ابزار برای انتقال فرامرز پیام اربعین دانست و بر ضرورت شبکه‌سازی دائمی میان نخبگان، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در طول سال تأکید کرد.

خوشرو همچنین توجه به آینده‌پژوهی اربعین، رصد تحولات نسلی و تدوین نقشه راه متناسب با تغییرات منطقه‌ای را یادآور شد و با تبیین جایگاه اربعین در اندیشه امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای خاطرنشان کرد: در منظومه فکری انقلاب اسلامی، معنویت از مسئولیت اجتماعی جدا نیست. اربعین تبلور معنویت بدون انزوا، مردم‌سالاری دینی در میدان عمل و حرکت به‌سوی تمدن اسلامی است. قدرتی نرم، مردمی و الهی که از دل‌ها آغاز شده و می‌تواند معادلات فرهنگی و تمدنی جهان را به سمت عدالت و کرامت انسانی تغییر دهد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

