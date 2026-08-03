به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت عمومی گردشگری عراق دیروز یکشنبه، اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی پذیرای ۱۰ میلیون بازدیدکننده بوده است. این هیئت تأکید کرد که برنامههای بلندپروازانهای برای افزایش این تعداد در چارچوب چشمانداز عراق برای توسعه بخش گردشگری تا سال ۲۰۳۵ میلادی در دست اجراست. شهرهای عراق طی سالهای اخیر شاهد بهبود چشمگیر وضعیت امنیتی بودهاند. موضوعی که پس از یک دوره طولانی افول به رونق دوباره گردشگری در این کشور کمک کرده است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، بیشتر گردشگران ورودی به عراق، زائران اماکن مقدس و زیارتگاههای مذهبی در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور بودهاند. این موضوع به رونق بخشهای مختلف اقتصادی عراق از جمله هتلها، حملونقل و رستورانها کمک کرده و در کنار آن، فرصتهای شغلی ایجاد کرده و تصویر عراق را در خارج از کشور بهبود بخشیده است.
برنامه عراق برای رفع موانع صدور روادید
«علی یاسین عبدالرضا» سخنگوی هیئت گردشگری عراق در اینباره گفت: آمار سال ۲۰۲۵ میلادی نشان میدهد که تعداد افرادی که از کشورهای مختلف وارد عراق شدهاند به ۱۰ میلیون نفر رسیده است. او افزود که برنامههایی برای حل برخی موانع مربوط به صدور روادید برای شهروندان تعدادی از کشورها با هماهنگی وزارت کشور عراق، وجود دارد. چرا که این موضوع از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
افرادی که به عراق سفر میکنند، گروههای مختلفی را شامل میشوند. از زائران مذهبی گرفته تا گردشگرانی که برای بازدید از اماکن باستانی و تاریخی به این کشور میآیند، همچنین افرادی که با هدف انجام امور کاری سفر میکنند و کسانی که به دعوت نهادهای رسمی یا بخش دولتی وارد عراق میشوند.
آمار موثقی درباره میزان خالص درآمد اقتصادی عراق از انواع گردشگری اعم از مذهبی و باستانی، وجود ندارد. با این حال، هر از گاهی برآوردهایی درباره درآمدهای مالی عراق از محل ورود گردشگران منتشر میشود که این درآمدها طبیعتاً از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است.
سهم بالای گردشگری مذهبی در درآمدهای عراق
در همین زمینه، «حسن العبیدی» کارشناس و مشاور بازار بورس بغداد به روزنامه «العربی الجدید» گفت که بیش از ۸۵ درصد از بازدیدکنندگان ورودی به عراق را گردشگران مذهبی تشکیل میدهند که برای زیارت اماکن مقدس وارد این کشور میشوند. او افزود که آمار سال ۲۰۲۳ میلادی نشان میدهد گردشگران بیش از ۵۰۰ میلیارد دینار عراقی معادل حدود ۳۲۰ میلیون دلار در بخشهای مختلفی همچون هتلها، اقامتگاهها، رستورانها، حملونقل و خردهفروشی هزینه کردهاند.
او معتقد است که عراق در صورت ساماندهی بهتر این بخش نسبت به وضعیت کنونی، میتواند سالانه یک میلیارد دلار از گردشگری مذهبی درآمد کسب کند. در حال حاضر، عراق برای هر گردشگر ۴۰ دلار هزینه صدور روادید دریافت میکند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ میلادی برای شهروندان بیش از ۱۰ کشور که از جمله کشورهای دارای بیشترین تعداد گردشگر ورودی به عراق بودند، معافیتهایی در نظر گرفته بود.
ظرفیتهای گسترده عراق برای توسعه گردشگری
از سوی دیگر، «ناصر کنانی» کارشناس مسائل اقتصادی به روزنامه «العربی الجدید» گفت که بخش گردشگری در عراق یکی از مهمترین بخشهایی است که میتواند درآمدهای اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند. به همین دلیل، باید یک راهبرد ملی جامع برای رونق این بخش و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای آن تدوین شود. زیرا عراق از ظرفیتهای مذهبی، باستانی، تاریخی و طبیعی فراوانی برخوردار است که میتواند این کشور را به مقصدی گردشگری در سطح منطقهای و جهانی تبدیل کند.
کنانی توضیح داد که عراق هر سال پذیرای میلیونها بازدیدکننده است، بهویژه در مناسبتها و مراسم مذهبی که با حضور میلیونی برگزار میشوند. این مسئله فرصتهای گستردهای برای توسعه اقتصاد ملی از طریق افزایش هزینههای گردشگران و تحریک سرمایهگذاری در بخشهای حملونقل، هتلها، رستورانها، بازارها و خدمات مختلف ایجاد میکند.
میراث تاریخی و طبیعی؛ سرمایهای برای گردشگری
او افزود که گردشگری عراق تنها به گردشگری مذهبی محدود نمیشود، بلکه این کشور دارای میراثی تمدنی و انسانی با قدمتی هزاران ساله است که دهها محوطه باستانی و شهر تاریخی و میراثی را در بر میگیرد. افزون بر این، ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی متعددی نیز در عراق وجود دارد که در صورت توسعه زیرساختها، بهبود خدمات و ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری، میتوانند به جاذبههای مهم گردشگری تبدیل شوند.
کنانی تأکید کرد که بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری را یکی از مهمترین منابع درآمد ملی خود میدانند و سالانه میلیاردها دلار از این بخش به خزانههای خود وارد میکنند. عراق نیز از چنین ظرفیتهایی برخوردار است و حتی ممکن است از نظر تنوع جاذبههای گردشگری از بسیاری از کشورها پیشی بگیرد. با این حال، این بخش برای سالهای طولانی به دلیل شرایط امنیتی، چالشهای اقتصادی، ضعف برنامهریزی و کمبود سرمایهگذاری مورد غفلت قرار گرفته است.
گردشگری؛ موتور اشتغال و تنوعبخشی به اقتصاد
او خاطرنشان کرد که رونق گردشگری در عراق تنها به افزایش درآمدهای مالی محدود نمیشود، بلکه به ایجاد هزاران فرصت شغلی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، رونق فعالیتهای تجاری، تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین بهبود تصویر تمدنی عراق و گسترش تعاملات فرهنگی و انسانی با ملتهای مختلف جهان نیز کمک میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت که نهادهای دولتی و بخش خصوصی عراق باید بهصورت مشترک برای اجرای پروژههای جامع گردشگری، توسعه زیرساختها، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، تسهیل روند ورود بازدیدکنندگان و همچنین معرفی مقاصد گردشگری عراق در مجامع بینالمللی همکاری کنند. زیرا سرمایهگذاری واقعی در گردشگری، سرمایهگذاری پایدار برای آینده اقتصاد عراق و تنوعبخشی به منابع درآمدی این کشور به دور از وابستگی به نفت، محسوب میشود.
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