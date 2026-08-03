به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عربانصاری، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به سابقه تأسیس و فعالیت این شورا اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نخستین نهاد تأسیسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از کهنترین نهادهای انقلابی است.
وی افزود: امام شهید بزرگوار ما درباره این شورا تعابیری داشتند که نشاندهنده جایگاه ویژه آن است؛ از جمله اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لحظهشناس است، شرایط را درک میکند و متناسب با نیازهای جامعه، میدان را مدیریت میکند.
عربانصاری با اشاره به شکلگیری این شورا در روزهای پایانی مبارزه با رژیم پهلوی گفت: در آن دوران برای اینکه راهپیماییها و تظاهرات مردمی به شکل منسجمتر و هماهنگتری برگزار شود، جمعی از علما و بزرگان نهضت انقلاب اسلامی جلساتی را برگزار کردند و هماهنگیهایی میان نیروهای انقلابی شکل گرفت که این موضوع به شتاب گرفتن روند پیروزی انقلاب کمک کرد.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این جلسات توسط همان بزرگان ادامه یافت و شخصیتهایی همچون شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری، شهید مفتح، مرحوم آیتالله مهدویکنی، آیتالله موحدیکرمانی، آیتالله جنتی و جمع دیگری از بزرگان انقلاب در آن حضور داشتند.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: این بزرگان پیشنهاد کردند که این مجموعه با اجازه حضرت امام خمینی(ره) به یک نهاد رسمی تبدیل شود که امام نیز موافقت کردند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شکل گرفت.
وی با اشاره به نخستین مسئولان این شورا گفت: نخستین رئیس این نهاد شهید حقانی بود که پس از چند سال به شهادت رسید و پس از آن آیتالله جنتی مدت طولانی مسئولیت این مجموعه را برعهده داشتند. در سالهای اخیر نیز حجتالاسلام والمسلمین موسیپور به عنوان نماینده امام و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی عهدهدار این مسئولیت هستند.
شورای هماهنگی؛ بسترساز حضور آگاهانه مردم
عربانصاری درباره مأموریتهای اصلی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهیم وظایف این شورا را به صورت خلاصه بیان کنیم، باید گفت که این مجموعه بسترساز حضور آگاهانه، شجاعانه و مؤثر مردم در اجتماعات مختلف است تا این حضور مردمی، روحیه اجتماعی و انقلابی جامعه را تقویت کرده و به سرمایهای اجتماعی برای مقابله با توطئههای دشمنان داخلی و خارجی تبدیل شود.
وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنگهای مختلف افزود: در دورهای که کشور با جنگ ۱۲ روزه و دیگر توطئههای گسترده دشمن مواجه شد، مردم ایران بزرگترین سرمایه کشور و خط مقدم حمایت از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران را به نمایش گذاشتند.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در نخستین حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنها سه ساعت پس از وقوع این اتفاق، فراخوان عمومی صادر شد و مردم از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه وارد خیابانها شدند؛ حضوری که به حضور گسترده مردم در نمازهای جمعه و خلق حماسهای بزرگ در نخستین روزهای این تجاوز انجامید.
ملت ایران؛ خانوادهای بزرگ با وجود تفاوتها
عربانصاری با اشاره به جلوههای وحدت ملی در جامعه ایران گفت: مردم ایران با وجود تفاوتهای قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی، در بزنگاهها نشان دادهاند که یک خانواده بزرگ به نام «خانواده ایران» هستند.
وی افزود: ما این حقیقت را در جریان اربعین حسینی نیز بهخوبی مشاهده کردیم؛ جایی که خردسالترین زائر ایرانی ۱۳ روزه و مسنترین زائر ۱۱۰ ساله بود. طبیعی است که این افراد با همراهی اعضای خانواده خود در این مسیر حضور پیدا میکنند و این نشاندهنده پیوند عمیق خانوادگی و اجتماعی در جامعه ایران است.
وی ادامه داد: مادری که سختیهای مسیر، گرمای هوا و مشقتهای پیادهروی را برای همراهی فرزندش تحمل میکند یا جوانی که همراه پدر و مادر سالمند خود در این مسیر حضور مییابد، جلوهای از همین فرهنگ خانوادهمحور و محبتآمیز ملت ایران است.
شبهای همدلی؛ تکرار شب چله در سراسر کشور
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری نشستها و برنامههای مردمی در طول ماههای اخیر گفت: بیش از چهار ماه است که شبها در سراسر کشور شاهد شکلگیری اجتماعات مردمی هستیم.
وی اظهار کرد: در تاریخ اجتماعی ایران، شب چله به عنوان شبی برای گردهمایی خانوادهها شناخته میشود، اما امروز شاهد تکرار این مفهوم در مقیاسی گستردهتر هستیم؛ چراکه نوزادان، جوانان، سالمندان و اقشار مختلف مردم با وجود تفاوتهای علمی، سیاسی و اجتماعی، شبها در کنار یکدیگر قرار میگیرند و به یک خانواده بزرگ تبدیل میشوند.
عربانصاری ادامه داد: وظیفه ما این است که با هماهنگی نیروهای مردمی، زنان و مردان میدان و فرزندان مجاهد و بصیر کشور، نیازهای میدان را شناسایی و برای آن برنامهریزی کنیم.
وی افزود: در این اجتماعات، سخنرانانی از حوزههای مختلف مانند روحانیت، دانشگاه، اهل قلم، سیاست، مدیریت، هنر و ورزش حضور پیدا میکنند و با مردم به گفتوگو میپردازند؛ شبهایی که در عین صمیمیت، انس، محبت و معنویت، به بستری برای تبیین و آگاهیبخشی تبدیل شده است.
ملت ایران؛ مشت فولادین در برابر استکبار
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این خانواده بزرگ ایرانی، در برابر استکبار جهانی یک مشت محکم و گرهکرده است.
وی گفت: دشمنانی که تلاش داشتند جامعه ایران را دچار اختلاف کنند، کشور را تجزیه کنند و برخی مناطق را از پیکره ایران جدا سازند، نتیجهای کاملاً معکوس گرفتند و باعث شدند ملت ایران بیش از گذشته به یک تن واحد، هدف واحد و شعار واحد تبدیل شود.
عربانصاری با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، مهر تأییدی بر ثبات، استحکام، اقتدار و بینش آگاهانه مردم ایران و همراهی آنان با انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: امروز مردم ایران با همان انرژی، ایمان و اعتقاد همچنان در صحنه حضور دارند و برنامههای مختلف مردمی نیز با مشورت نیروهای میدان، به صورت روزانه طراحی و اجرا میشود.
عربانصاری در پایان خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تلاش میکند با شناخت دقیق نیازهای جامعه و هماهنگی میان مجموعههای مختلف، زمینه حضور مؤثر مردم را فراهم کند و این سرمایه عظیم اجتماعی را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، استقلال کشور و ارزشهای ملت ایران به کار گیرد.
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