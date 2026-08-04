روایت تبلیغ در گرماگرم اربعین

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا (س) در گفت وگویی تفصیلی، به تشریح فعالیت های گسترده مبلغان اعزامی تحت عنوان «سفیران زینبی» پرداخت و از خلق حماسه ای فرهنگی در دل بزرگترین اجتماع شیعیان جهان خبر داد. وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین مصداق «یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ» است، اظهار داشت: «مبلغان ما در مسیر عشق، نه از گرمای طاقت سوز هراسیدند و نه از دشواری مسیر. آنان تنها حسابرس اعمال خود را خدا دانستند و با دستان خالی اما قلبی سرشار از توکل، از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند. اینان وارثان همان پیام آورانی هستند که خداوند در وصفشان فرمود: وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا.»

بر اساس این گزارش، کارنامه عملیاتی سفیران زینبی مملو از جلوه های تبلیغی بود که در آن، مبلغان رسالت الهی را در سه محور اصلی محقق ساختند:

ابلاغ رسالت به نسل فردا؛ از کارباکودک تا بازی همدلی

همان گونه که پیامبران، رسالت خود را متناسب با ظرفیت مخاطبان عرضه می کردند، مبلغان جامعه الزهرا نیز در حوزه کودک و نوجوان، با راه اندازی غرفه های «کارباکودک» و ایجاد «حلقه های نوجوان» در مسیر مشایه، پیام اهلبیت(ع) را با زبان بازی و هنر به کام جان نسل نو ریختند. برگزاری بازی های معرفتی نظیر «برج همدلی» تجسمی از همکاری در مسیر حق بود. نکته درخشان، ابلاغ رسالت در فراسوی مرزها و تعامل با موکب های عراقی بود؛ جایی که خواهران مبلغ، جز رضای خدا حسابگر دیگری نداشتند و در کنار همتایان عراقی خود، بذر محبت ولایت را در دل کودکان کاشتند.

ترسیم خط ولایت؛ خشیتی که شجاعت آفرید

در بعد بصیرت افزایی، محوریت کار بر تبیین بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب بود. مبلغان با درک عمیق از عبارت «وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»، در شرایطی که دشمنان به دنبال تحریف و تضعیف جبهه مقاومت هستند، بی واهمه به تبیین خط ولایت پرداختند. اقدامی که با اهدای تصاویر رهبر شهید و تصاویر مقام معظم رهبری همراه شد و این پیام را فریاد زد که "ما وارثان رسالتیم و از احدی جز خدا بیم نداریم." در ادامه، خواهران مبلغ با سعه صدر، پاسخگوی سؤالات شرعی و شبهات فکری نوجوانان بودند و با بیان احکام، رسالت الهی را تا دورافتاده ترین موکبهای مشایه پیش بردند.

نغمه های آسمانی در میدان جهاد

بُعد عبادی این سفر نیز جلوه ای از خشیت در برابر خداوند بود. طنین قرائت دسته جمعی سوره فتح که مکرراً در طول مسیر و در موکب ها برگزار شد، ترجمان ایمان مبلغانی بود که رسالت خود را در گره زدن دلهای زائران به وعده های الهی می دیدند. اقدامی که با توزیع و برگزاری ختم میلیونی سوره فتح به اوج رسید. همچنین برپایی سفره حضرت ام البنین(س) و اهدای سربندهای مزین به نام ائمه در مسیر مشایه، یادآور این حقیقت بود که مبلغان، پرچمداران رسالتی هستند که حساب همگان تنها با خداست.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی در پایان با استناد به وعده صریح قرآن کریم که «وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا» ، گفت: «در پایان این مسیر، وقتی موکبداران عراقی با اهدای هدایا از این مجاهدان تقدیر کردند، جلوه ای از حسابرسی الهی را به نظاره نشستیم. خواهران مبلغ ما نشان دادند که اگر کسی جز خدا را به حساب نیاورد و در نهایتِ بضاعت، رسالت خدا را ابلاغ کند، قطعاً خداوند متعال خود ضامن اجر و پاداش آنان خواهد بود. آنان در گرمای ۵۰ درجه، در نبود امکانات و با وجود همه تنگناها، با عمل خود ثابت کردند که مصداق واقعی آیه "الذین یبلغون رسالات الله" هستند.»

زهرا صالحی فر