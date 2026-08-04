به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مردم شهر غزه ظهر امروز گروهی از شهدای خانوادههای «ابوشریعه» و «الحساینه» را تشییع کردند؛ شهدایی که در یکی از فجیعترین جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان بیدفاع در نوامبر 2023 به شهادت رسیدند.
این جنبش افزود که پیکرهای شهدا تا هفته پایانی ژوئیه و روزهای آغازین اوت 2026 زیر آوار باقی ماند. رژیم صهیونیستی با تداوم محاصره ظالمانه، تهدید مکرر نیروهای امدادی و کمیتههای اضطراری و جلوگیری طولانی مدت از فعالیت آنان، مانع بیرونآوردن پیکرها شده بود.
سرانجام نیروهای امداد و نجات غزه با امکانات محدود خود توانستند پیکر شهدا را از زیر آوار بیرون آورند و مردم فلسطین آنان را در مراسمی باشکوه تشییع و به خاک سپردند.
جهاد اسلامی تصریح کرد: این مراسم، سندی زنده بر جنگ نسلکشی، جنایات جنگی و کشتار جمعی خانوادههای کامل فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی است.
این جنبش تاکید کرد که این صحنه افزون بر محکومیت آشکار اشغالگران، ناتوانی و بیعملی نظام عدالت بینالمللی را در برابر ابعاد و شدت این کشتارها به نمایش میگذارد.
جنبش جهاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خانوادههای ابوشریعه و الحساینه و تمامی شهدای ملت فلسطین، تاکید کرد که تجاوز و کشتار نمیتواند مقاومت مردم فلسطین را درهم بشکند یا اراده و عزم آنان را برای پیمودن تمامی مسیرهای منتهی به آزادی تضعیف کند.
این جنبش همچنین به خانوادههای ابوشریعه و الحساینه و تمام خانوادهها و عشایر صبور و سرافراز فلسطینی درود فرستاد و مراتب تسلیت و همدردی خود را با همه اعضای این دو خانواده اعلام کرد.
جهاد اسلامی در پایان تاکید کرد که پایداری، صبر و مبارزه ملت فلسطین، همچنان درستترین و نزدیکترین مسیر برای تحقق بازگشت و آزادی خواهد بود.
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