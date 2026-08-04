اعزام بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین از نجف اشرف به کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ استانداری نجف اشرف امروز سه شنبه از موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی خدماتی و بهداشتی زیارت اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، عتبه علوی نیز اعلام کرد که بیش از ۱۷ میلیون زائر از استان نجف برای شرکت در اربعین به کربلا رفتند.

حیدر العیساوی عضو هیئت مدیره علوی گفت که شمار زائرانی که از نجف اشرف به کربلا اعزام شدند به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید.

او گفت که هیچگونه تخلفی در جریان زیارت اربعین ثبت نشده است.

رحیم یونس رحیم فرمانده منطقه پنجم فرماندهی مرزبانی عراق نیز به انسجام دستگاه‌های امنیتی برای موفقیت آمیز بودن زیارت اربعین اشاره کرد.

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