حضور ۵ میلیون زائر خارجی از ۱۷۲ کشور در زیارت اربعین امسال

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی از موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، معن اعلام کرد که طرح ویژه اربعین بر جلوگیری از نظامی کردن شهرها تاکید داشته است.
معن افزود که بیش از ۲۲۶ هزار افسر و کارمند در طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین مشارکت داشتند.
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در ادامه اعلام کرد که طی زیارت اربعین در پی حوادث رانندگی ۳۴ عراقی و ۱۲ خارجی فوت کردند.
وی اظهار داشت که ۵ میلیون زائر خارجی از ۱۷۲ کشور در زیارت اربعین حضور یافتند.
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