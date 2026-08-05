به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی‌نژاد، کارشناس دینی، در مراسم اربعین دانشجویان که در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه همراهی با اولیای الهی از مهم‌ترین دستورات قرآن کریم است، اظهار داشت: یا اباعبدالله، ما با شما پیمان می‌بندیم تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه عمر و تا آخرین قطره خون همراه شما باشیم؛ با شما معیت داشته باشیم، کنار شما باشیم و در جبهه شما قرار بگیریم و هیچ‌گاه با دشمنان شما معیت پیدا نکنیم.

وی افزود: معیت با اولیای الهی یکی از دستورهای مهم قرآن کریم است. قرآن کریم در آیه‌ای که در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شد، می‌فرماید: «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»؛ ای مؤمنان، تقوای الهی پیشه کنید و از راستگویان و اولیای خدا جدا نشوید.

این کارشناس دینی ادامه داد: قرآن کریم سه مرتبه از این تعبیر استفاده کرده است که انسان باید خود را به گروهی که خداوند دستور داده به آنان متصل شود، پیوند بزند؛ «ما امرالله به ان یوصل». گروهی در این عالم وجود دارند که خداوند به مردم فرمان داده است خودشان را به آنان متصل کنند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: در سوره مبارکه بقره آمده است: «و ما یضل به الا الفاسقین؛ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل». انسان فاسق کسی است که رابطه خود را با آن طایفه الهی قطع می‌کند.

طباطبایی‌نژاد افزود: در سوره مبارکه رعد نیز خداوند درباره صاحبان خرد و اندیشه می‌فرماید: «الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل». اولوالالباب کسانی هستند که رابطه خود را با این طایفه الهی حفظ می‌کنند. تعبیر «یصلون» در زبان عربی فعل مضارع است و استمرار را می‌رساند؛ یعنی تا پایان عمر، تا زمانی که انسان در این دنیا حضور دارد، باید این پیوند را حفظ کند.

وی تصریح کرد: امام صادق(ع) فرمودند آن طایفه‌ای که خداوند سه مرتبه در قرآن دستور داده مردم خود را به آنان متصل کنند، آل محمد(ص) هستند. اهل‌بیت(ع) همان کسانی هستند که انسان باید با آنان همراهی و معیت داشته باشد.

این استاد حوزه با اشاره به آثار معیت با اولیای الهی گفت: این همراهی چهار اثر دارد که نخستین اثر آن، اثر سنخیتی است؛ یعنی اگر انسان با ولی خدا انس داشته باشد، به تدریج شبیه ولی خدا می‌شود، زلالی و پاکی پیدا می‌کند و به طهارت می‌رسد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که اگر شراب آلوده‌ای مدت‌ها کنار یک شیشه زلال قرار بگیرد، پاک نمی‌شود مگر آنکه به زلالی آن نزدیک شود، انسان نیز اگر کنار انسان‌های پاک و زلال قرار بگیرد، از آنان اثر می‌پذیرد.

وی افزود: انسان از کسی که با او انس پیدا می‌کند اثر می‌پذیرد و شبیه او می‌شود. معیت با ولی خدا نخستین اثرش طهارت و پاکی است.

این کارشناس دینی دومین اثر معیت با اولیای الهی را اثر معرفتی دانست و گفت: همراهی با این طایفه، ارتباط و انس با آنان به انسان معرفت، حکمت و شناخت می‌دهد.

وی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید اولوالالباب کسانی هستند که ارتباط خود را با آنچه خداوند امر کرده وصل کنند؛ آنان صاحب معرفت و حکمت می‌شوند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به ماجرای جنگ جمل و برخورد یکی از مخالفان امیرالمؤمنین(ع) با حضرت گفت: در جنگ جمل، یکی از سخنان جملی‌ها این بود که هر کسی را نزد علی(ع) فرستادیم، وقتی برگشت دلداده علی شد. آنان فردی به نام خداش را که بغض امیرالمؤمنین داشت، برای رساندن نامه فرستادند و به او سفارش کردند با علی(ع) سخن نگو، با او غذا نخور و به چهره‌اش نگاه نکن.

وی افزود: وقتی خداش نزد امیرالمؤمنین(ع) رفت، حضرت او را به نام صدا زد و فرمود نزدیک بیا، گلویت را تازه کن و چیزی بنوش. خداش تعجب کرد که حضرت چگونه او را می‌شناسد.

این کارشناس دینی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) به او فرمود: مگر طلحه و زبیر به تو نگفتند با من سخن نگو، با من غذا نخور و به چهره من نگاه نکن؟ سپس حضرت از او خواست آیه «ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض...» را بخواند. پس از مدتی خداش که تصور می‌کرد در برابر تأثیر حضرت مصون است، با شنیدن سخنان امیرالمؤمنین(ع) دلداده ایشان شد.

وی اظهار داشت: این اثر معیت با ولی خداست؛ همراهی با ولی خدا به انسان معرفت، حکمت، شناخت و بصیرت می‌دهد.

طباطبایی‌نژاد گفت: این بصیرت و معرفتی که امروز در میان مردم ایران، لبنان، عراق، یمن، غزه و جبهه مقاومت دیده می‌شود، نتیجه معیت با اولیای الهی و بزرگان دین است. امام خمینی(ره) بود که در کالبد بی‌روح امت اسلامی روح معرفت و حکمت دمید و امام شهید ما نیز این روح معرفت و حکمت را در میان جبهه مقاومت زنده کرد.

وی تأکید کرد: امروز نیز کسانی اهل معرفت و بصیرت هستند که در کنار ولی جامعه باشند، گوش به فرمان او حرکت کنند، از او جلو نیفتند و از او عقب نمانند؛ نه دچار افراط شوند و نه گرفتار تفریط.

این کارشناس دینی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه افزود: امروز امام جامعه تأکید می‌کنند که مسئولان کشور انسان‌هایی متعهد، دلسوز و خیرخواه هستند و باید به آنان اعتماد داشت. اگر کسی به مسئولانی که مورد اعتماد ولی جامعه هستند تهمت خیانت و نفاق بزند، از مسیر ولی خدا فاصله گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین وقتی رهبر جامعه بر وحدت، انسجام و یکپارچگی تأکید می‌کند، کسی که بذر تفرقه و دشمنی در جامعه می‌پاشد، برخلاف مسیر ولی خدا حرکت کرده است.

طباطبایی‌نژاد سومین اثر معیت با ولی خدا را اثر محبت و دلدادگی عنوان کرد و گفت: انسان اگر کنار ولی خدا قرار بگیرد و دلش زنده باشد، عاشق می‌شود. خداوند پیامبر اکرم(ص) و اولیای خود را به گونه‌ای آفریده است که هر دل بیداری با دیدن آنان دلداده می‌شود.

وی افزود: اگر انسان، انسان باشد و فطرتش بیدار باشد، چگونه ممکن است ولی خدا را ببیند و عاشق او نشود؟ دلدادگی و محبت، از آثار مهم همراهی با ولی خداست.

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