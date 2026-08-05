به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به فلسفه شکلگیری اربعین حسینی اظهار داشت: بنیانگذار اربعین، خود اهلبیت(ع) هستند و حضرت زینب کبری(س) در نخستین اربعین حسینی برای تجدید بیعت با آرمانهای سیدالشهدا(ع) در سرزمین کربلا حضور یافتند.
وی افزود: حضرت زینب(س) این نگرش را ایجاد کردند که هر قیامی نیازمند بیعت، استمرار و انتقام است؛ اگر ایشان در آن شرایط سخت و پیچیده همت نمیکردند و خود را به چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) نمیرساندند و شیعیان نیز این سنت حسنه را در طول قرنهای متمادی استمرار نمیبخشیدند، الهیات بیعت، فلسفه بیعت و همچنین مفهوم خونخواهی و طلب حق دچار آسیب میشد.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی خون بزرگان ما، خون ائمه(ع) و خون همه کسانی که برای آزادیخواهی و مقابله با ظلم قیام کردهاند، ممکن بود به فراموشی سپرده شود؛ بنابراین اربعین در چنین بستری پایهگذاری شد.
وی با اشاره به جایگاه اربعین در فرهنگ شیعه گفت: اینکه امام حسن عسکری(ع) زیارت اربعین را از نشانههای مؤمن دانستهاند، نشاندهنده اهمیت این فرهنگ و این بینش در شکلگیری، حفظ و استمرار مکتب تشیع در طول تاریخ و جغرافیا است.
اربعین؛ فراتر از یک نماد
حجتالاسلام حریزاوی در پاسخ به پرسشی درباره راهپیمایی جاماندگان اربعین در ایران و نسبت آن با فرهنگ عاشورا اظهار داشت: برخی تصور میکنند جریان اربعین یک کار نمادین است، در حالی که در اسلام مسائل نمادین، ریشه در حقیقت دارند و برای بزرگداشت و برپایی یک حقیقت تشریع میشوند.
وی ادامه داد: گاهی گفته میشود اصل ماجرا این است که انسان باید خود را در روز اربعین به کربلای معلی برساند، اما در سالهای اخیر شاهد توسعه مفهومی اربعین بر اساس مبانی اجتهادی بودهایم.
این استاد حوزه افزود: حتی در عراق، آیتالله العظمی سیستانی برای نخستین بار اعلام کردند که ایام زیارتی اربعین چنین ظرفیتی دارد که اگر کسی در طول این بازه زمانی بتواند خود را به کربلا برساند، حکم زیارت اربعین را خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که فقیه میتواند مفهوم اربعین را در ظرف زمان توسعه دهد، فقیه دیگری نیز میتواند بر اساس مبانی دینی، آن را در ظرف مکان توسعه دهد؛ بنابراین حرکت ارزشمند جاماندگان اربعین که در ایران شکل گرفته و در سالهای اخیر گسترش یافته، ریشه در یک نگرش عمیق اجتهادی و مبتنی بر فلسفه دین و فلسفه احکام اسلامی دارد.
حجتالاسلام حریزاوی گفت: امروز در شهرهای مختلف ایران شاهد حرکت مردم به سمت زیارتگاهها و مکانهای تعیینشده هستیم و در تهران نیز مردم به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حرکت میکنند؛ حرم آن حضرت که در روایات، زیارت ایشان در حکم زیارت سیدالشهدا(ع) دانسته شده است.
اربعین؛ جریان تمدنی و فرهنگی
وی تأکید کرد: این جریان برای حفظ یک فرهنگ و تمدن شکل گرفته و ادامه خواهد داشت.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به موضوع خونخواهی و طلب ثار در اربعین امسال اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خاص، مفهوم خونخواهی و انتقام از ظلم، رنگ و بوی ویژهای در اربعین پیدا کرد؛ چه در ایران، چه در عراق، چه در مسیر مشایه و چه در موکبها، امتداد جریان خونخواهی و طلب «ثار» که در زیارت عاشورا مطرح شده، دیده میشد.
وی افزود: این موضوع صرفاً یک کار نمادین نیست؛ هرچند نمادها برای ما اهمیت دارند، اما این یک اقدام واقعی و برخاسته از اراده ملتهاست. مردم ایران، مسلمانان جهان و آزادیخواهان عالم اراده کردهاند که در برابر ظلم ایستادگی کنند و از خداوند نیز میخواهند زمینه تحقق عدالت و مقابله با ظالمان فراهم شود.
اربعین و دیپلماسی عاشورا
حجتالاسلام حریزاوی با اشاره به حضور پررنگ نمادهای مقاومت در مراسمهای اخیر گفت: در جریان تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق شاهد برافراشته شدن پرچمهای سرخ بودیم و در اربعین نیز همین پرچمها همراه مردم بود.
وی ادامه داد: اربعین یک فرهنگ و یک دیپلماسی اختصاصی دارد و حامل پیام خاص خود به جهان است.
این مقام مسئول با اشاره به اقدام دانشجویان و طلاب در حمل پرچمهای بزرگ «یا لثارات» گفت: این پرچمها در مراسمهای تشییع در تهران، قم و مشهد حضور داشتند و در ایام اربعین نیز در مسیر مشایه و بینالحرمین به اهتزاز درآمدند که نشاندهنده امتداد فرهنگی است که در زیارت عاشورا با عنوان «طلب ثار» مطرح شده است.
استمرار تجمعات مردمی تا پایان ماه صفر
حجتالاسلام حریزاوی درباره تجمعات مردمی شبانه نیز گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، این تجمعات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت، اما درباره چگونگی استمرار آن پس از ماه صفر، تصمیماتی با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و به محض ایجاد تغییر، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: در این موضوع تعداد افراد یا حجم جمعیت، مسئله اصلی نیست؛ اصل حضور مردم به عنوان نقطهای برای حفظ امنیت کشور اهمیت دارد.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: هیچ نظام حکمرانی عاقلانهای به راحتی ظرفیتهای امنیتساز خود را از دست نمیدهد. این حضور مردمی یکی از نقاط قوت کشور و نمادی از مردمسالاری است؛ اینکه مردم یک کشور در شرایط تهدید و فشار دشمن، خودشان برای حفظ کشور وارد میدان میشوند.
وی افزود: فرهنگ شیعی در مواجهه با حوادث سخت و بزرگ، فرهنگ انفعال نیست، بلکه فرهنگ اقدام و حضور است.
عاشورا؛ درس ایستادگی در برابر ظلم
حجتالاسلام حریزاوی با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه و همچنین برخی وقایع گذشته، شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اما مردم در مقاطع مختلف نشان دادند که در برابر تهدیدها ایستادگی میکنند.
وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا به ما آموخته است که در برابر ظلم نمیتوان نشست و فقط غصه خورد؛ باید برخاست، ایستادگی کرد و مبارزه کرد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این فرهنگ همچنان ادامه خواهد داشت و به نظر میرسد سالها بعد در کتابها و همایشها درباره این حضور تاریخی مردم و آثار آن صحبت خواهد شد.
ظرفیت میلیونی مردم باید در حل مسائل کشور به کار گرفته شود
حجتالاسلام حریزاوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مردمی شکلگرفته در جریانهای مختلف اظهار داشت: باید درباره استفاده از این ظرفیت عظیم مردمی برای حل مسائل کشور بیشتر فکر و برنامهریزی شود.
وی افزود: ظرفیت میلیونها انسان آماده حضور در عرصههای مختلف، میتواند در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و دیگر مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در طرحهای مختلف گفت: این حضورها نشان میدهد مردم برای حفظ دین، کشور و ارزشهای خود پای کار هستند.
حجتالاسلام حریزاوی خاطرنشان کرد: تجمعات مردمی به خونخواهی رهبر و شهدا شکل گرفته و استمرار آن نیز تابع همان مسیر و تصمیمات مربوطه خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر از این ظرفیت مردمی به درستی استفاده شود، میتوان بسیاری از مسائل کشور را با همین سرمایه اجتماعی حل کرد؛ سرمایهای که در تاریخ این کشور ماندگار خواهد شد.
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