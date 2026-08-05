به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سمیه رفیعی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت: اربعین حسینی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از باشکوه‌ترین و عظیم‌ترین میعادگاه‌های مسلمانان عالم تبدیل شده است؛ البته شاید بهتر باشد صرفاً واژه مسلمانان را به کار نبریم، چراکه این اجتماع بزرگ به میعادگاه انسان‌های آزاده جهان تبدیل شده است.

وی افزود: اربعین امروز پیام حقیقت، حریت، شرافت، شجاعت و آزادگی را به تمام دنیا مخابره می‌کند و واقعاً پدیده‌ای عجیب و کم‌نظیر است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از اندیشمندان در جهان در تحلیل و درک واقعیت‌های پیرامون این حرکت عظیم، با دشواری مواجه شده‌اند و نمی‌توانند با چارچوب‌های فکری خود، توضیحی برای این حجم از حضور و دلدادگی ارائه کنند.

رفیعی ادامه داد: سؤال اساسی این است که چگونه یک مراسم و یک اتفاق تاریخی می‌تواند چنین جذابیتی در عالم ایجاد کند که میلیون‌ها انسان را حول یک مغناطیس الهی، یک حقیقت تاریخی و یک پیام جهانی گرد هم آورد.

عاشورا بدون روایت، در تاریخ محدود می‌ماند

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های تاریخی اربعین گفت: برای تحلیل راهپیمایی اربعین باید به شواهد تاریخی و واقعه‌ای که ۱۴۰۰ سال پیش رخ داد، توجه کنیم. اگر واقعه عاشورا با آن همه ظلم بی‌سابقه در تاریخ، راویانی نداشت و اگر پس از آن، کسانی مانند جابر بن عبدالله انصاری برای زیارت اربعین به کربلا نمی‌آمدند، شاید عظمت ایثار و فداکاری عاشورا برای مردم تبیین نمی‌شد.

رفیعی افزود: اگر عاشورا روایت نمی‌شد، انسان امروز الگویی نداشت که بتواند به آن تأسی کند و مفاهیمی مانند ایثار، شهادت، شجاعت و مقاومت را در زندگی خود دنبال کند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) در زنده نگه داشتن پیام عاشورا اظهار داشت: همان‌گونه که در سخنان و مداحی‌ها نیز آمده است، «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود»؛ چراکه روایت‌ها، تبیین‌ها و روشنگری‌هایی که توسط حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و پس از آن زیارت اربعین انجام شد، باعث شد حقیقت عاشورا برای همه تاریخ باقی بماند و به راهنمای بشریت تبدیل شود.

فرهنگ مقاومت ملت ایران از عاشورا الهام گرفته است

رفیعی در ادامه با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا در تاریخ معاصر ایران گفت: اگر بخواهیم نمونه‌ای از استمرار این فرهنگ را در دوران معاصر بیان کنیم، می‌توانیم به جنگ هشت‌ ساله ایران اشاره کنیم؛ جایی که صحنه‌های بی‌نظیری از ایثار و فداکاری مردم رقم خورد.

وی افزود: مادری که فرزند خود را که بخشی از وجود اوست، راهی میدان نبرد می‌کند، قطعاً بر اساس یک ارزش بزرگ و عمیق چنین تصمیمی می‌گیرد؛ چه انگیزه‌ای باعث می‌شود مادری که فرزندش را با تمام وجود دوست دارد، او را برای دفاع از حق و مقابله با ظلم بدرقه کند؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ عاشورا جست‌وجو کرد؛ فرهنگی که به انسان می‌آموزد برای دفاع از حقیقت، ایستادگی کند و از جان خود بگذرد.

وی اظهار داشت: این صحنه‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی بارها تکرار شده است؛ از دوران دفاع مقدس گرفته تا شهدای حوزه هسته‌ای کشور که می‌دانستند وارد چه عرصه خطرناکی می‌شوند، اما برای اعتلای ایران و دفاع از آرمان‌های خود قدم برداشتند.

رفیعی با اشاره به حوادث اخیر نیز گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز شاهد همین جلوه‌های باشکوه ایثار بودیم؛ جوانانی که در سنین پایین، آگاهانه در میدان دفاع حاضر شدند و حتی جوانان ۲۰ ساله در پدافند هوایی ایستادند و از کشور دفاع کردند.

وی تأکید کرد: این روحیه تنها محدود به انقلاب اسلامی نیست؛ امروز جغرافیای انقلاب اسلامی در سراسر جهان گسترش یافته و همین مسئله یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلطه است.

اربعین، معادلات افکار عمومی جهان را تغییر داده است

دکتر رفیعی با اشاره به تحولات افکار عمومی جهان اظهار داشت: اتفاقاتی که امروز در افکار عمومی دنیا رخ می‌دهد، اتفاقات عجیب و قابل تأملی است و هر کدام نیازمند تحلیل دقیق هستند.

وی افزود: یکی از عوامل بازدارنده برای بسیاری از کشورها که بخواهند به‌صورت رسمی وارد جنگ‌ها و منازعاتی شوند که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است، همین مسئله است که نمی‌خواهند در برابر افکار عمومی مردم خود قرار بگیرند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی گفت: در همین راهپیمایی بزرگ، با وجود اتفاقاتی که در منطقه رخ داد و حتی حملاتی که انجام شد، شاهد بودیم که مردم مسیر خود را ادامه دادند و حضورشان را متوقف نکردند.

وی ادامه داد: درست است که بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اربعین را ایرانی‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهند، اما زائرانی از کشورهای مختلف جهان نیز در این اجتماع حضور دارند.

رفیعی افزود: یکی از ویژگی‌های ملت ایران و ملت عراق، شجاعت و نترس بودن آنهاست؛ ویژگی‌ای که ریشه در فرهنگ حسینی دارد. اما نکته مهم این است که حتی کسانی که از کشورهای دیگر آمده بودند نیز اجازه ندادند ترس بر آنها غلبه کند و همچنان مسیر زیارت و حضور در این حرکت عظیم را ادامه دادند.

وی تصریح کرد: ما امروز شاهد یک تحول تاریخی در دل‌های مردم هستیم؛ سال‌هاست نظام سلطه با تمام توان تلاش می‌کند افکار عمومی و ذهن مردم جهان را در مسیر خواسته‌ها و منافع خود مدیریت کند، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که نشان می‌دهد قلب‌های مردم در حال بیدار شدن است و بسیاری از نقشه‌ها و برنامه‌های استکباری را پس می‌زند.

حضور پررنگ یاد رهبر شهید در راهپیمایی اربعین امسال

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به ویژگی‌های راهپیمایی اربعین امسال اظهار داشت: لازم می‌دانم به یک نکته مهم اشاره کنم؛ راهپیمایی امسال نسبت به سال‌های گذشته دو ویژگی برجسته داشت. نخستین ویژگی، حضور گسترده یاد و نام رهبر شهید بود؛ به‌گونه‌ای که در تمام مسیر نجف تا کربلا و در بسیاری از نقاط، تصاویر ایشان دیده می‌شد.

رفیعی ادامه داد: این مسئله فقط محدود به موکب‌ها و مسیر اصلی راهپیمایی نبود، بلکه در کوچه‌ها و خانه‌های مردم عراق نیز مشاهده می‌شد. خودم تصاویری ثبت کردم که نشان می‌داد مردم عادی، عکس ایشان را بر سردر منازل خود نصب کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوندهای اعتقادی و عاطفی میان ملت‌ها و جایگاه ارزش‌هایی است که این شخصیت‌ها نمایندگی می‌کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس دومین ویژگی مهم اربعین امسال را همدلی و همراهی مردم ایران و عراق دانست و گفت: حتی در بخش‌هایی که برای ورود و بازرسی زائران انجام می‌شد، وقتی متوجه می‌شدند فردی ایرانی است، بلافاصله برای او آرزوی موفقیت، پیروزی و شکست آمریکا می‌کردند.

وی افزود: این موضوع تبدیل به یک ادبیات مشترک میان مردم ایران، عراق و بسیاری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اربعین شده بود.

رفیعی تأکید کرد: اگر همین یک دستاورد اربعین را در نظر بگیریم که میلیون‌ها انسان به یک درک مشترک درباره مقابله با ظلم و سلطه رسیده‌اند، خود دستاوردی بسیار بزرگ و بی‌نظیر است.

ایران در جنگ اراده‌ها پیروز میدان است

رفیعی در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها اظهار داشت: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها نشان داده است که اهل ایستادگی است.

وی افزود: امروز اگر بخواهیم درباره پیروزی ایران در برابر آمریکا سخن بگوییم، این موضوع تنها یک احساس نیست، بلکه از منظر منطقی و بر اساس واقعیات میدانی قابل بررسی است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: آنچه امروز در منطقه شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد که مقاومت ملت‌ها و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، معادلات بسیاری را تغییر داده است.

طرح مدیریت ایران بر تنگه هرمز در مجلس با جدیت بررسی می‌شود

رفیعی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره موضوع مدیریت ایران بر تنگه هرمز و طرح مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ابتدا باید یک اصل مهم را مورد توجه قرار داد؛ امروز همه مردم ایران نسبت به منافع ملی کشور حساس هستند و کسانی که در میدان جنگ و همچنین میدان دیپلماسی فعالیت می‌کنند، بر موضوع اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تأکید جدی دارند.

وی افزود: بحث حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یک خط قرمز مهم و اساسی است و همه مسئولان با توجه به جایگاه و مسئولیتی که دارند، این موضوع را دنبال می‌کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: طرح مربوط به تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و ۱۱ طرح از سوی نمایندگان اعلام وصول شد.

دکتر رفیعی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت: اساساً تنگه هرمز یک مزیت کاملاً ژئوپلیتیک برای ایران محسوب می‌شود و اتفاقاتی که در پی حمله آمریکا به ایران رخ داد، باعث شد این ظرفیت بالقوه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

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