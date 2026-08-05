به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیاست بزرگنمایی مداوم و تهدید به تصمیمهای قاطع «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا دیگر نه وحشت میآفریند و نه طرف مقابل را به عقبنشینی فوری وادار میکند. چرا که حدود واقعی قدرت مانور دولت آمریکا، میان محدودیتهای قضایی، موانع کنگره و سرسختی رقبای خارجی، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، کمتر از دو سال پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به نظر میرسد رئیسجمهور آمریکا با آزمونی متفاوت از تمام بحرانهایی روبهرو شده که طی یک دهه گذشته از آنها جان سالم به در برده بود.
در حالی که محبوبیت او به پایینترین سطح خود در دوره دوم ریاستجمهوریاش رسیده، نشانهها حاکی از آن است که مؤثرترین سلاح سیاسی ترامپ یعنی اتکا به سیاست تهدید، ارعاب و بزرگنمایی مستمر، دیگر نه در داخل و نه در عرصه بینالمللی کارایی گذشته را ندارد. آن هم در شرایطی که جنگ با ایران به باری سیاسی تبدیل شده و آینده حزب جمهوریخواه را در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا تهدید میکند.
از سیاست شوک تا بیاعتنایی
روزنامهها و رسانههای آمریکایی و بریتانیایی در گزارشها و تحلیلهای خود، با وجود تفاوت در زاویه نگاه، به جمعبندیهای نسبتاً مشابهی رسیدهاند.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحلیلی به قلم دو خبرنگار خود مینویسد که جهان دیگر مانند گذشته به تهدیدهای مکرر ترامپ اعتنا نمیکند. زیرا تجربه نشان داده بسیاری از این تهدیدها چه در موضوع تعرفههای گمرکی، چه در روابط با متحدان و چه در پرونده ایران در نهایت به عقبنشینی یا مصالحه ختم میشوند.
این روزنامه یادآوری میکند که در آوریل ۲۰۲۵، هنگامی که ترامپ بسته گستردهای از تعرفههای گمرکی را اعلام کرد، بازارهای جهانی به سرعت واکنش نشان دادند و دهها دولت برای کاهش آثار آن راهی واشنگتن شدند. اما امروز، واکنشهای بینالمللی به مراتب آرامتر شده و حتی بازارهای مالی نیز با هر تهدید تازه رئیسجمهور آمریکا، تقریباً بیتفاوت باقی میمانند.
«براندو بنیفی» رئیس هیئت روابط پارلمان اروپا با آمریکا، این تغییر را چنین توصیف کرده است: ما به این اعلامیههای روزانه عادت کردهایم و دیگر آنها را مانند گذشته جدی نمیگیریم.
ترامپ در داخل هم همهچیز را پیش نمیبرد
در داخل آمریکا، ترامپ همچنان بازیگر اصلی فضای سیاسی است و تا حد زیادی دستور کار سیاست داخلی را تعیین میکند. اما با وجود این نفوذ، نتوانسته جمهوریخواهان سنای آمریکا را وادار کند پروندههای جنایی جفری اپستین را محرمانه نگه دارند.
او همچنین موفق نشد طرح اصلی خود با عنوان قانون نجات آمریکا را به تصویب برساند و این هفته نیز برای بازگرداندن روند تأیید «تاد بلانش» به عنوان وزیر دادگستری، ناچار به ارائه امتیازاتی شد. زیرا تلاش قبلیاش در این زمینه با شکست مواجه شده بود.
ایران؛ دشوارترین آزمون ترامپ
به باور واشنگتن پست، پرونده ایران روشنترین نمونه از کاهش توان ترامپ در تحمیل اراده خود است.
با وجود عملیات گسترده نظامی آمریکا و اسرائیل علیه فرماندهان ایرانی، نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و تنگه هرمز نیز همچنان بسته مانده است. موضوعی که علیرغم هشدارهای پیدرپی واشنگتن رخ داده است.
«رونالد نیومن» سفیر پیشین آمریکا در گفتوگو با این روزنامه میگوید پیامهای ترامپ به تهران متناقض است و میان تهدید، حمله نظامی و سپس عقبنشینی در نوسان است. رفتاری که از نگاه ایرانیها، نشانه استیصال رئیسجمهور آمریکاست.
او با لحنی کنایهآمیز میگوید: با شیوهای که ترامپ چانهزنی میکند، حتی یک دلار هم به او نمیدهم تا به بازار فرش برود.
به گفته نیومن، مذاکرهکنندگان ایرانی به خوبی میدانند که واشنگتن عجله دارد و بنابراین دلیلی برای کاهش سطح مطالبات خود نمیبینند.
واشنگتن پست همچنین معتقد است تهران دریافته که زمان بهویژه با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در ماه نوامبر و کاهش محبوبیت ترامپ به سود اوست. مسئلهای که انگیزه ایران برای خودداری از ارائه امتیازهای سریع را افزایش داده است.
جهان دیگر نمیترسد
این تغییر رفتار تنها به ایران محدود نیست.
به نوشته واشنگتن پست، اروپا حاضر نشده به طور کامل وارد جنگ شود و اسپانیا نیز تهدیدهای تجاری ترامپ را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر، چین پیشتر با استفاده از اهرم فلزات کمیاب، واشنگتن را وادار به عقبنشینی کرد و «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیسجمهور برزیل نیز بدون تغییر مواضع خود، تعرفههای آمریکا را نادیده گرفت.
«جرمی شاپیرو» مدیر برنامه آمریکا در شورای روابط خارجی اروپا، معتقد است ترامپ به تدریج سرمایه سیاسی و دیپلماتیک انباشته آمریکا را مصرف کرده است.
او میگوید: مقامهای کشورهای مختلف متوجه شدهاند که ترامپ مانند یک قلدر رفتار میکند، اما ترساندن او چندان دشوار نیست.
شاپیرو همچنین به رواج اصطلاح TACO در بازارهای مالی اشاره میکند که مخففی برای جمله «ترامپ همیشه در نهایت عقبنشینی میکند» است.
آیا دوران فرار از بحرانها پایان یافته است؟
ناکامیهای سیاست خارجی، سایه سنگینی بر فضای سیاسی داخلی آمریکا بهویژه در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، انداخته است.
«راس دوتات» ستوننویس نیویورک تایمز در یادداشتی مینویسد شاید توانایی تاریخی ترامپ برای فرار از بحرانهای سیاسی، اکنون به پایان راه رسیده باشد.
به گفته او، میزان محبوبیت ترامپ به محدوده ۳۰ درصد سقوط کرده است. رقمی که جمهوریخواهان را با خطر از دست دادن کرسیهای به ظاهر امن در ایالتهایی مانند آیووا، تگزاس و آلاسکا روبهرو کرده و حتی ممکن است اکثریت این حزب در سنا را نیز از بین ببرد.
دوتات معتقد است بهترین فرصت ترامپ، دستیابی به توافقی با ایران پیش از انتخابات است. زیرا چنین توافقی میتواند قیمت انرژی را کاهش دهد و برای او امتیاز سیاسی ایجاد کند.
با این حال، او هشدار میدهد که ایران نیز از اهمیت عامل زمان آگاه است و احتمالاً با طولانی کردن مذاکرات، در پی گرفتن امتیازهای بیشتری خواهد بود.
او در پایان مینویسد: بسیار دشوار است تصور کنیم دونالد ترامپ چگونه میتواند از این بنبست خارج شود.
ائتلاف انتخاباتی ترامپ در حال فرسایش
«دیوید گراهام» تحلیلگر سیاسی مجله آتلانتیک در مقالهای به تغییرات جمعیتی و انتخاباتی آمریکا پرداخته است.
به اعتقاد او، دستاوردهای ترامپ در میان جوانان، لاتینتبارها و سیاهپوستان که در انتخابات ۲۰۲۴ به پیروزی او کمک کرده بود، اکنون به سرعت در حال از بین رفتن است.
بر اساس تازهترین نظرسنجیها، میزان محبوبیت ترامپ بین ۳۲ تا ۳۴ درصد در نوسان است که پایینترین سطح از زمان بازگشت او به قدرت میباشد.
این نظرسنجیها نشان میدهد حمایت از ترامپ در میان جوانان آمریکایی بهویژه مردان جوان، کاهش یافته و میزان حمایت لاتینتبارها، سیاهپوستان و حتی کارگران سفیدپوست ــ که همواره مهمترین پایگاه رأی او بودند ــ نیز افت محسوسی داشته است.
آتلانتیک علت اصلی این روند را ادامه فشارهای اقتصادی، افزایش قیمتها و پیامدهای جنگ علیه ایران میداند و معتقد است همان رأیدهندگانی که به دلیل تورم از دموکراتها رویگردان شدند، اکنون به همان دلیل از ترامپ فاصله گرفتهاند.
«عاشق خشمگین»
«جان بودین» تحلیلگر روزنامه ایندیپندنت نیز نشانه دیگری از فشارهای وارد بر ترامپ را بررسی کرده است.
او به مجموعه پیامهایی اشاره میکند که ترامپ پس از تکذیب وجود مذاکرات میان تهران و واشنگتن در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد.
بودین این پیامها را چنین توصیف میکند: ترامپ شبیه عاشقی خشمگین است که معشوقهاش او را ترک کرده و حالا خشم خود را در شبکههای اجتماعی تخلیه میکند.
در یکی از نشستهای خبری نیز از ترامپ پرسیده شد چرا فکر میکند دور تازه تهدیدهایش این بار موفق خواهد شد، در حالی که تلاشهای قبلی شکست خوردهاند.
پاسخ کوتاه او این بود: نمیدانم.
بودین، این پاسخ را نشانه نبود راهبردی روشن برای پایان دادن به جنگ علیه ایران میداند. آن هم در شرایطی که نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت آمریکاییها انتظار دارند این درگیری ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا کند و تنها حدود یکپنجم مردم از ادامه عملیات نظامی حمایت میکنند.
جمعبندی
در نهایت، اگرچه چهار رسانه مورد اشاره از زوایای متفاوت به موضوع پرداختهاند، اما همگی به نتیجهای مشترک رسیدهاند.
واشنگتن پست معتقد است جهان دیگر از تهدیدهای ترامپ هراسی ندارد. نیویورک تایمز پایان توانایی او در فرار از بحرانها را محتمل میداند. آتلانتیک از فرسایش پایگاه رأی رئیسجمهور آمریکا، سخن میگوید و ایندیپندنت نیز نشانههای سردرگمی او در مدیریت پرونده ایران را برجسته میکند.
با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، ماههای آینده مشخص خواهد کرد که آیا دونالد ترامپ میتواند بار دیگر ابتکار عمل را به دست بگیرد یا اینکه کاهش اثرگذاری سیاست شوک و تهدید او به واقعیتی برگشتناپذیر تبدیل شده است.
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