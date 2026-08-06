اطعام روزانه ۲۰ هزار زائر در حرم بانوی کرامت تا پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اداره خدمات اماکن و چایخانه های حضرتی حرم مطهر ضرت معصومه(س) در گفت‌وگویی اظهار داشت: همزمان با ایام پرفیض اربعین حسینی، خدمت‌رسانی گسترده‌ای به زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (ع) از ۱۵ صفر آغاز شده و تا پایان ماه صفر این خدمت رسانی ادامه دارد.

محمدرضا رضوی گفت: در این مدت، روزانه ۲۰۰ خادم افتخاری حرم مطهر و خادمان هیئت‌ها و مواکب، در سه وعده صبح، ظهر و شب در سه چایخانه حضرتی حرم مطهر، میزبان زائران بودند و با اخلاص و عشق به خاندان عصمت و طهارت، خدمات اطعام و پذیرایی را به عاشقان سیدالشهدا (ع) ارائه دادند.

رئیس اداره خدمات اماکن و چایخانه های حضرتی حرم مطهر ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت بانیان و خیرین در موکب خدام الثقلین قم و موکب الرایه عراق ابراز داشت: به‌طور متوسط روزانه ۲۰ هزار لقمه و غذای گرم میان زائران توزیع شده است که شامل ۵ هزار پرس صبحانه، ۵ هزار پرس ناهار و ۱۰ هزار پرس شام می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین در کنار اطعام، روزانه به‌طور متوسط ۲۹ هزار چای و شربت در سه چایخانه حضرتی به زائران ارائه شده که سهم نوبت صبح ۱۹ هزار و نوبت عصر ۱۰ هزار عدد بوده است.

رضوی تأکید کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت خیرین، بانیان و همه خادمان بی‌ادعا، توفیق خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اهل‌بیت (ع) را از خداوند متعال مسئلت دارد.

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