به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از ارسال دو کولهپشتی متعلق به دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک و موزه آن در وین خبر داد.
حامد علامتی اضافه کرد: این کولهپشتیها که نماد مظلومیت کودکان در یکی از تلخترین حوادث اخیر هستند، با هدف بازتاب جهانی این جنایت، در قالب «کاروان روایت شکست ۲۰ ساله» راهی سازمان ملل و موزه آن شدند.
او خاطرنشان کرد: در پی بمباران مدرسه شجره طیبه میناب که به شهادت بیش از ۱۶۸ کودک و معلم انجامید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دست به اقدامی نمادین زد تا صدای کودکان قربانیشده را فراتر از مرزها ببرد. در این اقدام، دو کولهپشتی متعلق به «معین زینعلی» و «محمد شهدوستی» دانشآموزان شهید این مدرسه، با هماهنگی خانوادههایشان به سازمان ملل و موزه آن ارسال شد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری افزود: کولهپشتی نمادی از زندگی روزمره و معصومیت کودکانی است که هر روز کتاب و دفترهایشان را در آن میگذاشتند و راهی مدرسه میشدند. اکنون یکی از این کولهپشتیها، راهی مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک و دیگری به موزه سازمان ملل در وین شدهاند.
یادآوری میشود این کولهپشتیها از طریق اسدالله اشراقجهرمی سفیر ایران در اتریش به موزه سازمان ملل در وین و مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک ارسال شد.
