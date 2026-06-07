مالزی؛ رونمایی از کتاب انگلیسی »میناب ۱۶۸؛ کودکانی که در آتش سوختند«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، کتاب میناب ۱۶۸: کودکانی که در آتش سوختند (MINAB ۱۶۸ Children Bathed in Fire) به قلم استاد محد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM)، همزمان با ایام ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) با همکاری و حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی رونمایی شد.

در مراسم رونمایی از این کتاب که در محل موزه هنرهای اسلامی مالزی برگزار شد؛ وزیر اسبق امور خارجه مالزی، جناب آقای تان سری حامد البار، استاد عزمی عبدالحمید، رییس سازمان ماپیم مالزی، جناب ولی الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و حبیب رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و صدها نفر از اندیشمندان و فرهیختگان کشور مالزی حضور داشتند.

این اثر، نخستین کتاب به زبان انگلیسی است که توسط یک نویسنده غیرایرانی درباره فاجعه دلخراش و غیرانسانی مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز این مدرسه به نگارش درآمده است؛ اثری که تلاش دارد ابعاد انسانی این حادثه را در سطح بین‌المللی بازخوانی کرده و مانع از فراموشی آن شود.

کتاب «میناب ۱۶۸: کودکانی که در آتش سوختند» به روایت حادثه‌ای می‌پردازد که نویسنده از آن با عنوان «شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب» یاد کرده و آن را نمادی از رنج کودکان در جنگ و خشونت معرفی می‌کند.

مولف در آغاز کتاب می‌نویسد: «در روزی که باید متعلق به کودکان، آموزش و امید می‌بود، آسمان میناب شاهد یکی از تاریک‌ترین جنایت‌های جنگ‌های مدرن شد.» وی همچنین تأکید می‌کند: «کشته شدن ۱۶۸ کودک در مدرسه شجره طیبه یک حادثه جنگی نبود، بلکه نتیجه تلخ نظامی‌گری، مصونیت عاملان خشونت و بی‌ارزش شمردن جان انسان‌های بی‌گناه بود.»

به گفته نویسنده، هدف از نگارش این اثر، ثبت حقیقت و جلوگیری از فراموشی این فاجعه انسانی است. وی در بخش دیگری از کتاب تأکید می‌کند که این اثر صرفاً یک بررسی یا گزارش تاریخی نیست، بلکه کیفرخواستی علیه نظام جهانی است که ارزش جان انسان‌ها را به‌صورت گزینشی تعیین می‌کند.

همچنین در این کتاب آمده است: هر کودک کشته‌شده در میناب، رؤیاها، شادی‌ها، ترس‌ها و آینده‌ای داشت که با خشونت از او گرفته شد.

در بخشی از این اثر، آیه ۴۲ سوره ابراهیم نیز مورد استناد قرار گرفته است: «و هرگز مپندار که خدا از آنچه ستمگران انجام می‌دهند غافل است.» نویسنده با بهره‌گیری از این آیه، بر مسئولیت اخلاقی و الهی در برابر ظلم و جنایت تأکید کرده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، محورهای اصلی کتاب شامل ابعاد انسانی و دردناک این حادثه، عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی مؤثر در استمرار خشونت، ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از فجایع انسانی، مقاومت و صبر خانواده‌های قربانیان و بازماندگان و همچنین مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر ظلم و جنایت است.

این کتاب همچنین از اندیشمندان، فعالان اجتماعی، سیاست‌گذاران، رهبران دینی و عموم مردم دعوت می‌کند تا برای دفاع از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تلاش کنند.

استاد محد عزمی عبدالحمید از چهره‌های شناخته‌شده عرصه فعالیت‌های بشردوستانه و حمایت از فلسطین و مسائل جهان اسلام در مالزی به شمار می‌رود. وی در این اثر تلاش کرده است با روایت شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، موضوع حمایت از کودکان در شرایط جنگی، مسئولیت نهادهای بین‌المللی و ضرورت مقابله با فراموشی قربانیان را در سطح افکار عمومی جهانی مطرح کند.

گفتنی است: این کتاب توسط انتشارات Casamas Resources Sdn. Bhd. در مالزی منتشر شد.

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