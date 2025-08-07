از غرناطة تا صبرا: تسلیم سلاح، یعنی نابودی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هشت ماه از توافق آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی گذشته، اما دشمن صهیونی هنوز هیچیک از تعهداتش را اجرا نکرده است. با اینحال، مقامات لبنانی تصمیم گرفتهاند که تنها ابزار قدرت موجود در لبنان، یعنی سلاح مقاومت را از میان بردارند؛ گامی که برای سلب مشروعیت از مقاومت، جرمانگاری آن در افکار عمومی، ایجاد درگیری داخلی میان ارتش و مردم، و تسلیم کامل و بیقید و شرط به سلطهگری خارجی است.
اما آیا تسلیم بیقید و شرط، مترادف نجات و صلح است؟ قطعاً نه. تاریخ مملو است از نمونههایی از ملتها و جنبشهایی که در برابر اشغالگر یا دشمنی تشنهی قدرت، پرچم صلح و تسلیم بالا بردند، سلاح خود را بهواسطه فریب یا تضمینهای بینالمللی تحویل دادند و نتیجهای جز تحقیر یا نسلکشی عایدشان نشد.
«زینب موسوی» تحلیلگر لبنانی در یادداشتی در روزنامه «الاخبار» لبنان» با مرور چهار تجربه خونین در تاریخ معاصر، از غرناطه تا صبرا، هشدار میدهد که تسلیم بیقدرتی، فقط دعوت به ذبح است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
۱- غرناطه: آخرین قلعه مسلمانان، قربانی معاهدهها
در ۲ ژانویه ۱۴۹۲، آخرین پادشاه غرناطه، ابوعبدالله صغیر، شخصاً کلیدهای شهر را به فردیناند و ایزابلای کاتولیک تقدیم کرد؛ صحنهای حقارتآمیز از سقوط آخرین پناهگاه مسلمانان در اندلس که در ازای معاهدهای صلحآمیز بود.
این توافق، آزادی دین، حفظ اموال، بقای مساجد و سفر امن مسلمانان را تضمین میکرد. اما هدف، تنها آرامکردن مردم برای جلوگیری از مقاومت بود. پس از ورود ارتش مسیحی، تمام وعدهها زیر پا گذاشته شد: قرآنها و کتابها سوزانده شد، مسلمانان یا مجبور به تغییر دین شدند یا کشته یا تبعید گشتند، مساجد به کلیسا تبدیل شد و مقاومت بهشدت سرکوب شد. در نتیجهی این "صلح"، نه تنها فاجعه انسانی بلکه نسلکشی فرهنگی و مذهبی نیز رقم خورد.
۲- بومیان آمریکا: توافقنامههای مسموم و کشتار ووند نی
کشتار "ووند نی" در ۲۹ دسامبر ۱۸۹۰، پس از امضای دهها معاهده میان قبایل بومی آمریکا و دولت ایالات متحده، رخ داد. این قبایل برای حفظ امنیت و بقا، سلاحهایشان را تحویل دادند، اما دولت، آنها را فریب داد.
حرکتی معنوی به نام "رقص ارواح" که امید بازگرداندن سرزمین و آرامش داشت، موجب ترس دولت شد. ارتش آمریکا وارد عمل شد و صدها زن، مرد و کودک بیدفاع را قتلعام کرد. حتی ۲۰ سرباز آمریکایی بهخاطر این جنایت، مدال افتخار دریافت کردند!
۳- هیروشیما و ناگازاکی: نابودی بهعنوان ابزار سلطه
در ۶ و ۹ آگوست ۱۹۴۵، آمریکا دو بمب اتمی را بر هیروشیما و ناگازاکی فرود آورد. این در حالی بود که ژاپن از طریق شوروی در حال مذاکره برای تسلیم بود.
اما آمریکا بهجای پیگیری مسیر دیپلماتیک، مسیر وحشت را برگزید تا به جهان، بهویژه شوروی، نشان دهد که اکنون تنها قدرتی است که میتواند نابودی مطلق را رقم بزند. این اقدام نهتنها باعث مرگ بیش از ۱۵۰ هزار نفر شد، بلکه آغاز دورهای از سلطهی هستهای آمریکا نیز بود
۴- کشتار صبرا و شتیلا: نتیجه خلع سلاح مقاومت فلسطین
در تابستان ۱۹۸۲، سازمان آزادیبخش فلسطین از بیروت خارج شد و سلاحهایش را با تضمین حمایت بینالمللی برای غیرنظامیان تحویل داد. اما در ۱۶ سپتامبر همان سال، شبهنظامیان حزب «قوات اللبنانیه» با پوشش مستقیم رژیم صهیونیستی، وارد اردوگاههای صبرا و شتیلا شدند.
«جاناتان رندل» خبرنگار واشنگتن پست نوشت که اجساد کودکان تکهتکه شده و پیکرهای زنان با سینههای بریدهشده دیده میشد. او گفت که حتی اسبها، سگها و گربهها هم از این جنایت در امان نماندند.
رژیم صهیونیستی و نیروهای حزب «قوات اللبنانیه» با هدف تهیسازی جمعیت فلسطینیان و تغییر توازن ترکیب جمعیتی لبنان، به این جنایت دست زدند. اما در نهایت، همان اسرائیل، همین نیروها را نیز در جنگ کوهستان تنها گذاشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما