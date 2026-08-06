به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌ سید محسن آزادی پیش از ظهر امروز در محفل تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به فضیلت انفاق در راه خدا، ماه‌های محرم و صفر را فرصتی برای زنده نگه داشتن شعائر الهی، خدمت به اهل‌بیت(ع) و حمایت از فرهنگ عاشورا دانست.

وی با بیان اینکه هزینه کردن برای برپایی مجالس اهل‌بیت(ع)، پذیرایی از زائران و خدمت به نیازمندان از برترین مصادیق انفاق فی‌سبیل‌الله است، اظهار داشت: انفاقی که تنها برای رضای الهی انجام شود، نزد خداوند ارزش فراوانی دارد و قرآن کریم برای آن پاداش‌های بزرگی وعده داده است.

آزادی با استناد به آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴ سوره مبارکه بقره، افزود: خداوند در این آیات با مثال‌هایی روشن، برکت انفاق را تبیین کرده و آن را به باغی پربرکت تشبیه می‌کند که با باران الهی چندین برابر ثمر می‌دهد؛ ازاین‌رو هر هزینه‌ای که در راه خدا و خدمت به دین انجام شود، با برکات فراوان همراه خواهد بود.

وی با اشاره به هشدار قرآن نسبت به بخل و خودداری از انفاق، تصریح کرد: نعمت‌هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، امانتی الهی است و اگر در مسیر رضای خدا هزینه نشود، ممکن است برکت آن از بین برود.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر اینکه خداوند انسان را به انفاق از بهترین اموال دعوت کرده است، خاطرنشان کرد: خدمت به نیازمندان و زائران اهل‌بیت(ع) زمانی ارزش بیشتری می‌یابد که از پاک‌ترین و بهترین دارایی‌ها انجام شود.

آزادی یکی از مهم‌ترین موانع انفاق را وسوسه‌های شیطان دانست و بیان کرد: شیطان انسان را از فقر می‌ترساند، اما خداوند در برابر این وسوسه، وعده مغفرت، افزایش روزی و جبران چندین برابری را داده است.

وی در پایان با اشاره به آیه «یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ»، گفت: از برکات مهم انفاق در راه خدا، بهره‌مندی از حکمت الهی است که قرآن از آن به «خیر کثیر» یاد می‌کند و مؤمنان با انفاق خالصانه می‌توانند از این نعمت بزرگ بهره‌مند شوند.

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