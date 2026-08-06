عربستان آمار تلفات و خسارات حملات یمن را محرمانه و غیرقابل انتشار اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شبکه المیادین به نقل از منابع خود در دولت صنعا افزود که مقامات سعودی دستورهای سختگیرانه‌ای برای محرمانه نگه داشتن اسامی و تعداد کشته‌شدگان حمله اخیر انصارالله صادر کردند.

این منبع اعلام کرد که هدف از این اقدام، حفظ روحیه تضعیف شده نیروهای نظامی سعودی است.

همچنین یک منبع نظامی بلندپایه به المیادین گفت که عملیات نیروهای مسلح یمن علیه پادگان های تجمع نیروهای سعودی، پس از رصد اطلاعاتی دقیق انجام شده و به همین دلیل، این حمله از دقت و قدرت بالایی برخوردار بوده و اهداف تعیین‌شده را به‌طور متمرکز هدف قرار داده است.

یک منبع آگاه به شبکه المسیره گفت که عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن، اتاق‌ فرماندهی نیروهای سعودی مسئول سازماندهی و استقرار نیروهای نظامی در مناطق مرزی با یمن از جمله الرویک، العبر و الثنیه را هدف قرار داده است.

این منبع اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، شماری از افسران سعودی که مسئول فرماندهی این استقرارهای نظامی بودند، کشته یا زخمی شدند.

در مقابل، وزارت دفاع دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان اعلام کرد نیروهای مسلح یمنی حملات آنچه را «شبه‌نظامیان حوثی» خواند بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و در زمان و مکان مناسب به آن پاسخ خواهند داد.

شامگاه امروز نیز ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیروهای موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم آماده‌باش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته سریع، «در نتیجه این عملیات، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودروهای نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد.

در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه رو خواهد شد.

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