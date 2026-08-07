به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به استمرار توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی همچنان به توطئههای بیپایان خود علیه نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران ادامه میدهند و نباید تصور کرد این توطئهها حتی ذرهای کاهش یافته یا از میان رفته است.
وی با اشاره به تأکید مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: این تأکید ریشه در یک واقعیت انکارناپذیر دارد؛ واقعیتی که نشان میدهد توطئههای دشمنان پایانناپذیر است و وحدت ملی، باطلالسحر همه این توطئهها محسوب میشود.
امانی حضور تاریخی و گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را نماد و جلوهای از وحدت در برابر دشمنان قسمخورده این مرز و بوم دانست و تصریح کرد: این حماسه بزرگ، با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و تجدید بیعت مردم با حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان در کربلای معلی پیوند خورد و بدون تردید چنین وحدت بیمانند و تعیینکنندهای باید حفظ و تقویت شود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور، اهمیت انسجام داخلی را دوچندان کرده است، اظهار داشت: صورت مسئله کاملاً روشن است؛ در لحظات حساس و شرایط اضطراری، آنچه بیش از هر سلاح و امکاناتی میتواند یک کشور را از تلاطم و بحران عبور دهد، انسجام و وحدت ملی است.
وی افزود: دشمنان هر کشور پیش از آنکه به مرزها چشم داشته باشند، به شکافهای درونی آن نگاه میکنند، زیرا به خوبی میدانند اگر جامعهای در درون خود دچار چنددستگی، بیاعتمادی و واگرایی شود، فشارهای بیرونی با هزینهای کمتر و اثربخشی بیشتری عمل خواهد کرد.
امانی ادامه داد: از همین رو، یکی از نخستین طرحهای دشمن در هر بحران، هدف قرار دادن همبستگی اجتماعی و تضعیف سرمایه ملی است.
وی با تأکید بر اینکه وحدت ملی به معنای حذف تفاوت دیدگاهها نیست، خاطرنشان کرد: وحدت واقعی آن است که با وجود اختلاف سلیقههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، همه بر سر اصول بنیادین، منافع کلان ملی و ضرورت حفظ ثبات کشور به تفاهم برسند. این نقطه اشتراک، همان ستون محکمی است که کشور را در برابر ضربات بیرونی حفظ میکند و هرچه این ستون مستحکمتر باشد، طراحیهای دشمن برای ایجاد آشوب، ناامنی روانی و بحرانآفرینی بینتیجهتر خواهد بود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به شیوههای جنگ ترکیبی دشمن اظهار داشت: دشمن معمولاً در شرایط اضطراری از مسیرهای مختلفی همچون جنگ روانی، شایعهسازی، برجستهکردن اختلافها، القای ناکارآمدی، ایجاد ترس عمومی و تضعیف امید اجتماعی وارد عمل میشود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این عملیات ترکیبی آن است که مردم احساس کنند تنها ماندهاند، حاکمیت دچار ازهمگسیختگی شده و آیندهای نامطمئن پیش روی آنان قرار دارد؛ اما اگر جامعه از انسجام کافی برخوردار باشد، این عملیات هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.
امانی خاطرنشان کرد: مردمی که به یکدیگر اعتماد دارند، کمتر فریب شایعات را میخورند؛ جامعهای که حول منافع ملی همدل است، در برابر دوگانهسازیهای ساختگی مقاومتر عمل میکند و کشوری که میان مردم و ساختارهای اصلی آن پیوند برقرار باشد، کمتر گرفتار التهابهای فرساینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه حفظ وحدت در شرایط اضطراری اهمیتی دوچندان پیدا میکند، گفت: بحران، زمان آزمون بلوغ سیاسی و اجتماعی یک ملت است. اگر در چنین شرایطی گروهها و جریانهای مختلف منافع کوتاهمدت خود را بر مصالح عمومی ترجیح دهند، عملاً به تکمیل پازل دشمن کمک کردهاند؛ حتی اگر چنین نیتی نداشته باشند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: در مقابل، هر میزان از خویشتنداری، همافزایی، همدلی و پرهیز از تشدید اختلافها، قدرت ملی را افزایش داده و هزینه فشارهای خارجی را برای دشمن بالا میبرد.
وی افزود: وحدت ملی همچنین موجب تسریع در تصمیمگیری، افزایش تابآوری عمومی و تقویت روحیه اجتماعی میشود و کشوری که در بحران، پشتوانه مردمی خود را حفظ کند، نهتنها از تهدیدها عبور خواهد کرد، بلکه از دل همان تهدید، سرمایهای تازه برای آینده خود خواهد ساخت.
امانی در پایان تأکید کرد: بسیاری از ملتهای جهان نه در روزهای آرام، بلکه در روزهای سخت و با اتکا به وحدت و همبستگی خود ماندگار شدهاند و ملت ایران نیز با حفظ این سرمایه بزرگ، میتواند همه توطئههای دشمنان را ناکام بگذارد.
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