به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تد کروز، عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا در مصاحبهای روز جمعه خواستار راهاندازی شورشهای مسلحانه در ایران و براندازی حکومت شده است.
او از دولت دونالد ترامپ خواست دیپلماسی را کنار گذاشته و گروههایی را در داخل ایران مسلح کند.
کروز تاکید کرد که واشنگتن باید به حملات خود علیه اهداف نظامی ایران ادامه دهد، تحریمها را حفظ کند و محاصره بنادر ایران را جهت جلوگیری از فروش نفت تهران تداوم بخشد.
کروز گفت: «اعتقاد من این است که ما باید معترضان را مسلح کنیم و به آنها اسلحه بدهیم تا خودشان حکومتشان را سرنگون کنند. این همان چیزی است که بارها از پرزیدنت دونالد ترامپ و اسرائیل خواستهام».
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