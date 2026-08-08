به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد یک پهپاد انتحاری به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان شلیک شد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت با نسبت دادن این حمله پهپادی به حزب‌الله لبنان نوشت: راوی میلو، فرمانده منطقه شمالی روی حادثه شلیک پهپاد در ۲۴ ساعت گذشته سرپوش گذاشت و براساس درخواست طرف‌های نظامی جزئیات اضافی درباره فعالیت نیروها منتشر نخواهد کرد.

طبق گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اطلاعات را بر اساس ملاحظات عینی و ارزیابی‌های میدانی در اختیار عموم قرار می‌دهد. سخنگو اطلاعاتی را که بر اساس ارزیابی وضعیت، ممکن است نیروهای ما را در مناطق عملیاتی به خطر بیندازد، منتشر نخواهد کرد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی انفجارهایی را در شهرک‌های حولا و میس الجبل انجام داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری و تپه علی الطاهر را هدف قرار داد. ارتش رژیم صهیونیستی عملیات «پاکسازی» در منطقه علی الطاهر را با تیربار انجام داد.

به رغم توافق چارچوب میان رژیم صهیونیستی و لبنان، این رژیم همچنان به حملات علیه حزب‌الله و اشغال مناطقی از جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

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