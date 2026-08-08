ولایتی: نیروهای خارجی باید منطقه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب نوشت: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند.
«علیاکبر ولایتی» در شبکه ایکس نوشت: تحولات اخیر با پایداری نیروهای مسلح، ایستادگی مردم ایران و شجاعت محور مقاومت رقم خورد.
وی تاکید کرد: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند.
مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب در پایان مطلب خود آورده است: کشورهای منطقه با همکاری فزاینده میتوانند امنیت را تامین کنند.
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