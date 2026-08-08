به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اتحادیه شهرداریهای ضاحیه جنوبی لبنان با اشاره به تداوم پیامدهای جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت بسیاری از خانوادههای آسیبدیده همچنان خارج از منازل خود زندگی میکنند و در انتظار پایان عملیات آواربرداری، مقاومسازی، مرمت و بازسازی هستند.
در همین راستا، «حنین السید» وزیر امور اجتماعی لبنان با حضور در اتحادیه شهرداریهای ضاحیه جنوبی، از نزدیک در جریان وضعیت مناطق آسیبدیده و اقدامات انجامشده برای رسیدگی به پرونده خانوادههای جنگزده، اسکان موقت و آواربرداری قرار گرفت.
محمد ضرغام، رئیس اتحادیه شهرداریهای ضاحیه جنوبی، این سفر را مثبت توصیف کرد و گفت وزیر امور اجتماعی ضمن برگزاری نشست با شماری از نمایندگان و رؤسای شهرداریها، از مراکز مرتبط با پرونده اسکان و تهیه مدارک خانوادههای آسیبدیده، دفتر مهندسی مسئول بررسی ساختمانهای آسیبدیده و همچنین مناطق مربوط به عملیات جمعآوری آوار بازدید کرده است.
وی درباره طرح کمکهزینه اجاره نیز تأکید کرد که این پرونده همچنان در مرحله پیگیری دولت قرار دارد و نمیتوان زمان مشخصی برای آغاز پرداختها اعلام کرد؛ چراکه اجرای آن به تأمین اعتبارات قابل توجه، تصمیمات دولت و تعیین سازوکارهای اجرایی نیازمند است.
ضرغام همچنین از ارائه وعده یا قضاوت زودهنگام درباره عملکرد دولت خودداری کرد و گفت معیار اصلی، نتایجی است که در عمل و در میدان محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزیر امور اجتماعی وعده داده است موضوع را با نخستوزیر پیگیری کند، تأکید کرد نیاز خانوادههای آسیبدیده تنها به کمکهزینه اجاره محدود نمیشود و تسریع در آواربرداری، تکمیل مطالعات مهندسی، مقاومسازی ساختمانها و بازسازی منازل نیز ضروری است تا خانوادهها بتوانند هرچه سریعتر به خانههای خود بازگردند.
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