لحظه انفجار مرگبار در جرمانا سوریه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد در پی انفجار یک بمب داخل یک دستگاه اتوبوس مسافربری در شهر جرمانا در حومه دمشق، دست‌کم ۲ نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار در ساعات اوج تردد و در داخل یک اتوبوس حمل‌ونقل عمومی در مرکز شهر جرمانا رخ داده است. دوربین مداربسته نیز لحظه وقوع این انفجار را ثبت کرده است.

خبرنگار الجزیره در دمشق گزارش داد این حادثه نخستین انفجار از این نوع در شهر جرمانا از زمان سقوط نظام پیشین سوریه به شمار می‌رود.

در همین حال، وزارت کشور سوریه اعلام کرد حمله در جرمانا در شرایطی رخ داده که شماری از روحانیون و بزرگان این منطقه بر پایبندی به دولت و حفظ وحدت کشور تأکید کرده بودند.

وزارت کشور سوریه با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر چنین حوادثی، هشدار داد که این حمله می‌تواند در راستای تلاش برای ایجاد فتنه و برهم زدن امنیت و آرامش اجتماعی صورت گرفته باشد و بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن جامعه به درگیری و تنش تأکید کرد.

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