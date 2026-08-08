به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظام بهداشت و درمان افغانستان با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو است و شمار مبتلایان به بیماری‌های عفونی به‌ویژه هپاتیت ویروسی و سرخک در این کشور، افزایش یافته است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بیمارستان‌های افغانستان با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستند و همین مسئله ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان‌ها را دشوارتر کرده است. در همین حال، درخواست‌ها برای جدا کردن کمک‌های بشردوستانه از ملاحظات سیاسی و افزایش حمایت از بخش بهداشت و درمان افغانستان افزایش یافته است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، یکی از پزشکان بیمارستان «ایندرا گاندی» در شهر کابل پایتخت افغانستان، گفت که بخش بیماری‌های عفونی این بیمارستان در این مدت شمار زیادی از بیماران را پذیرش می‌کند. به‌ویژه مبتلایان به سرخک که شیوع آن به‌صورت فصلی افزایش می‌یابد و همچنین موارد ابتلا به سیاه‌سرفه که با عنوان سرفه شدید نیز شناخته می‌شود.

وی افزود که این بیمارستان همچنین با افزایش شمار بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی مواجه است. فرد مبتلا به این بیماری تا هفت روز پس از بروز علائم می‌تواند ناقل بیماری باشد. به همین دلیل، این بیماران برای جلوگیری از انتقال عفونت به دیگران در بخش بیماری‌های عفونی بستری می‌شوند.

این پزشک همچنین از پذیرش موارد مسمومیت غذایی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده و بیماران مبتلا به آبله‌مرغان خبر داد و گفت که بیمارانی که دچار عوارض یا بیماری‌های زمینه‌ای هستند، با توجه به وضعیت جسمانی‌شان به سایر بخش‌های داخلی بیمارستان منتقل می‌شوند.

این پزشک توضیح داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه افغانستان و به‌رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی شماری از کشورها، تأثیر مستقیمی بر بخش بهداشت و درمان افغانستان گذاشته است. بیمارستان در گذشته انواع مختلفی از آنتی‌بیوتیک‌ها را به‌صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌داد، اما اکنون حتی آنتی‌بیوتیک‌های اساسی نیز در اختیار ندارد.

او افزود: پزشکان ناچارند داروهای مورد نیاز بیماران را تجویز کنند تا خانواده‌های آنان داروها را با هزینه شخصی از داروخانه‌ها تهیه کنند. مسئله‌ای که فشار مالی بیشتری بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

فشار بیش از ظرفیت بیمارستان

این پزشک افغانستانی توضیح داد که بیمارستان ایندرا گاندی در دوران حکومت «ظاهر شاه» پادشاه پیشین افغانستان با حمایت هند ساخته شد. زمانی که جمعیت شهر کابل حدود یک میلیون نفر بود و بیمارستان نیز متناسب با نیازهای همان دوره طراحی شده بود.

او گفت که بر اساس برآوردهای خود، جمعیت پایتخت افغانستان اکنون از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است، در حالی که این بیمارستان تنها حدود ۳۶۰ تخت دارد. به همین دلیل، بیمارستان ایندرا گاندی با توجه به افزایش نیازهای درمانی در کشور افغانستان با تعداد بیمارانی بیش از ظرفیت خود مواجه است.

وی افزود: این بیمارستان اکنون به آخرین مقصد برای بیماران پیچیده‌ای تبدیل شده است که از استان‌های مختلف افغانستان به آنجا ارجاع داده می‌شوند، بیمارانی که سایر بیمارستان‌ها قادر به درمان آنها نیستند. به جز این بیمارستان، مراکز درمانی تخصصی دیگری برای انتقال این بیماران وجود ندارد.

این پزشک از حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی خواست توجه بیشتری به این بیمارستان داشته باشند و بیمارستان‌های مشابهی در استان‌های مختلف افغانستان، ایجاد کنند تا فشار از دوش بیمارستان ایندرا گاندی کاهش یابد و بیماران بتوانند در نزدیکی محل زندگی خود به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند.

او همچنین از سازمان جهانی بهداشت و نهادهای بین‌المللی خواست فعالیت‌های پزشکی را به اختلافات سیاسی مرتبط نکنند و تأکید کرد بخش بهداشت و درمان افغانستان با توجه به چالش‌های اقتصادی، پیامدهای جنگ‌ها و کاهش خدمات اساسی، به حمایت مستمر بشردوستانه نیاز دارد.

این پزشک هشدار داد که ادامه کاهش کمک‌ها می‌تواند نظام بهداشت و درمان افغانستان را با وخامت بیشتری مواجه کند.

بیماران هزینه درمان را پرداخت می‌کنند

از سوی دیگر، «اسدالله» یکی از همراهان بیماران، گفت: پس از آنکه پسرخاله‌اش به دلیل کمبود امکانات پزشکی در منطقه خود نتوانست در استان قندوز در شمال افغانستان درمان شود، ناچار شده است او را برای دریافت خدمات درمانی به کابل منتقل کند.

او افزود: بیمارستان داروهای مورد نیاز را در اختیار بیماران قرار نمی‌دهد و همین مسئله خانواده‌ها را مجبور می‌کند داروها را از بازار تهیه کنند. آنها همچنین باید هزینه غذا، آب آشامیدنی و سایر نیازهای بیمار را نیز بپردازند، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه هستند.

وی ادامه داد که بیماری فرد همراهش ابتدا با گلودرد آغاز شد و سپس به تب و درد در نقاط مختلف بدن منجر شد. به گفته او، وضعیت جسمانی بیمار به‌شدت وخیم شده است و وی امیدوار است بیمارستان از حمایت بیشتری برخوردار شود تا امکان تأمین درمان بیماران فراهم شود.

اسدالله همچنین گفت که بسیاری از بیماران در استان‌های دورافتاده افغانستان حتی توان پرداخت هزینه سفر به کابل برای دریافت خدمات درمانی را ندارند. او معتقد است تحریم‌های اعمال‌شده علیه افغانستان بر رنج مردم افزوده است و خواستار لغو این تحریم‌ها شد تا شرایط انسانی و بهداشتی در این کشور بهبود یابد.

دولت‌های اروپایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، سفارتخانه‌های خود در شهر کابل پایتخت افغانستان را تعطیل کردند.

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