توليد 20 فيلم كوتاه از 20 گفتار شهيد مطهري

به گزارش خبرگزاری اهل بیت‏‏(ع) ـ ابنا ـ توليد اين آثار به عنوان تجربه‌اي در سينماي ديني كشور، از سوي معاونت هنري اين سازمان انجام شده است.پس از مطالعه و تحقيق در آثار شهيد مطهري، بيست گفتار به صورت جملات كوتاه طراحي شد و در اختيار فيلمسازان قرار گرفت. اين موضوعات در جلسات هم انديشي بررسي و در نهايت 20 فيلم كوتاه توليد شد.فيلم‌هاي «از مهناي يك» و «جاي خالي كسي كه نيست» كاري از مرجان اشرفي‌زاده، «فردا صبح هشت صبح»، «رابطه جاودانه و بي‌مرگ» و «پيشكش» مرتضي علي عباس ميرزايي و «كروكي يك اتفاق» كاري از الهام آقالري از جمله آثار توليد شده هستند.مهدي جوزايي فيلم «نت‌بهارن، سينا گنجوي دو اثر «تكثير» و «اتاق اسباب بازي»، بهمن دادفر فيلم «تنها در پياده رو»، كيارش اسدي‌زاده «ما سه نفر»، الهام حسين‌زاده «سياهي» و محمد ارژنگ فيلم «مكث» را با موضوع گفتار شهيد مطهري توليد كرده‌اند.از ديگر آثار توليد شده «تبخير» كاري از فرشيد اخلاقي‌پور، «زايش» رحمانه رباني، «در آغوش خدا» مهدي بوستاني، «پروانه خيال» كاوه قهرمان، «كارم داشتي زنگ بزن» شهرام ميراب اقدم، «وقتي تو نيستي» مجيد شتي و «پلاك 233» اثر محمد صفر زاده است.نظارت بر كيفيت فني اين آثار از سوي «مسعود فروتن» كارگردان تلويزيوني انجام شده است و مراسم معرفي اين 20 فيلم روز پنجشنبه 5 خرداد ماه از ساعت 15 در موزه هنر امام علي(ع) با حضور هنرمندان برگزار مي‌شود..............................انتهای پیام/162