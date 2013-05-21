به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «حمزه الحسن» س پژوهشگر مسائل سياسي عربستان فت: شهروندان سعودي دیروز تصاوير بازداشت شدگان را روي ديوار خانه ها آویختند و برخی تصاویر را نیز با استفاده از بالن به آسمان فرستادند.

وی افزود: در سایه استبداد رژیم حاکم و تجربه کم مخالفان، اينگونه فعالیتها در عربستان جديد و بي سابقه است.

حمزه الحسن تأکید کرد: تا هنگامی که رژیم سیاسی عقب مانده باشد، احترام به حقوق بشر یا تحول در اوضاع اقتصادی بسیار دشوار است؛ و برخی امتیازهای اندک که به صورت پراکنده به مردم داده می شود کافی نیست و مطالبات آنان را برآورده نمی کند.

وی افزود: سقف مطالبات مردم بالا است؛ آنان به دنبال تغییر سیاسی هستند چرا که در صورت عملی شدن این مسأله این امر در مبارزه با فساد و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای شهروندان در حد معقول و رعایت حقوق بشر تأثیر گذار خواهد بود؛ ولی در صورتی که روند سیاسی متوقف باشد، هیچ چیز جدیدی وجود نخواهد داشت.

الحسن با اشاره به اين كه دولت از اين اتفاق بسيار غافلگير شد، تاكيد كرد حكومت همچنان به بازداشت فعالان در مناطق مختلف كشور مي پردازد و با اين كار تجربه دهه 60 ميلادي را تكرار مي كند. حاكمان سعودي گمان مي كنند كه مي توانند با سركوب، این جنبش مردمي را ريشه كن كنند

روز دوشنبه شمار قابل توجهی از شهروندان عربستانی براي اعلام همبستگي با زندانیان سياسي مراسمي را با عنوان "روز زندانيان" برگزار كردند.

شهروندان در اين مراسم گرد هم آمدند و با آويختن پارچه نوشته و به هوا فرستادن بالن و پخش كردن اعلاميه ياد زندانيان دربند را گرامي داشتند.

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