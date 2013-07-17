احکام شرعی رمضان/ حکم روزه گرفتن بیماران مبتلا به قند و چربی خون

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفاتر حضرات آیات عظام «خامنه ای»، «علوی گرگانی» و «نوری همدانی» نظر مراجع تقلید را در رابطه با بیماران مبتلا به قند و چربی خون اعلام کردند.

متن سؤال یکی از بینندگان خبرگزاری ابنا و پاسخ مراجع عظام به شرح زیر است:

سؤال:

باسمه تعالی

اینجانب قند و چربی خونم بالا است. قرص استفاده نمی کنم. روزه می گیرم. اما دهانم سریع خشک و چسبناک می شود و عصبی می شوم.

1. آیا بدون اینکه آب را فرو ببرم می توانم آن را با آب بشویم؟ چند بار؟

2. آیا به قدر عطش می توان آب نوشید و روزه باطل نشود؟

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پاسخ دفتر آیت الله العظمی خامنه ای:

بسمه تعالی

اگر بدانید که خودداری از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب به شما ضرر می رساند، یا ترس از ضرر داشته باشید، روزه گرفتن بر شما واجب نبوده، بلکه جایز هم نیست. اما پاسخ سؤالات:

1. شستن دهان در صورت فرو نبردن آب مانعی ندارد.

2. روزه باطل می شود.

پاسخ دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی:

بسمه تعالی

اگر روزه گرفتن باعث تشدید بیماری شما می شود، روزه بر شما واجب نیست؛ اما اگر باعث تشدید بیماری نشود روزه واجب است، چه دهان خشک بشود چه نشود.

1. شستن دهان به شرط اینکه آب را فرو نبرد اشکال ندارد، اما شستن زیاد، مکروه است.

2. در فرض سوال، روزه باطل است.

پاسخ دفتر آیت الله العظمی علوی گرگانی

بسمه تعالی

1. شستن دهان اشکال ندارد و مرتبه های مختلف هم بدون مانع است.

2. روزه باطل می شود.

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