به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ژانلوک ملانشون» رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» در گفتوگویی جنجالی با شبکه فرانسوی «السیآی»، اسرائیل را خطرناکترین کشور منطقه توصیف کرد و دولت بنیامین نتانیاهو را به ارتکاب نسلکشی در نوار غزه متهم ساخت.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ملانشون گفت که اسرائیل امروز طرفی است که با حمله به همسایگان خود و گسترش درگیریها، منطقه را به سمت بیثباتی بیشتر سوق میدهد. او، دولت نتانیاهو را گروهی از فاشیستها و دیوانگان خواند که نهتنها غزه را ویران کردهاند، بلکه با توسعه اشغالگری در کرانه باختری و جولان، قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشتهاند.
رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» تأکید کرد که این سیاستها به اعتبار و تصویر اسرائیل آسیب زده و موجب افزایش نفرت و تنش در جهان شده است.
او همچنین با اشاره به ادامه شهرکسازیهای اسرائیل و مصادره زمینها در کرانه باختری گفت که فرانسه باید تنها بر پایه قوانین بینالمللی و نه بر اساس سیاست قدرت، موضعگیری کند.
درخواست برای تعلیق توافق اروپا و اسرائیل
ملانشون در ادامه خواستار تعلیق توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل شد و اعلام کرد اگر به قدرت برسد، فرانسه جبههای اروپایی متشکل از کشورهایی مانند اسپانیا را برای اعمال فشار اقتصادی بر اسرائیل تشکیل خواهد داد تا جنگ متوقف شود.
او در بخش دیگری از سخنانش، دخالت آمریکا و فرانسه در تنشهای مربوط به ایران را نیز بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت اسرائیل و آمریکا بدون مجوز بینالمللی به ایران حمله کردهاند.
ملانشون افزود: صرفنظر از نوع نگاه ما به حکومت ایران، منافع فرانسه در احترام به قوانین بینالمللی و نه در حاکم کردن قانون زور است، زیرا ما قدرتمندترین کشور نظامی جهان نیستیم.
مخالفت با حضور نظامی فرانسه در منطقه
رهبر چپگرای فرانسه همچنین اعزام ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به منطقه را اقدامی نمایشی از سوی امانوئل مکرون توصیف کرد و هشدار داد که فرانسه نباید نیروهای خود را وارد جنگهایی کند که به منافع ملی این کشور ارتباطی ندارد.
او درباره لبنان نیز گفت که حاکمیت این کشور باید محترم شمرده شود و ارتش لبنان باید برای کنترل مرزهایش تقویت شود.
ملانشون تأکید کرد که هرگونه حمله به نیروهای فرانسوی حاضر در چارچوب نیروهای یونیفل با پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد و خواستار تبدیل نیروهای حافظ صلح به یک نیروی واقعی برای جلوگیری از درگیریها شد.
وعده خروج از ناتو و استقلال از واشنگتن
ملانشون در بخش دیگری از گفتوگو، برنامههای سیاست خارجی خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه را تشریح کرد.
او وعده داد که فرانسه را از فرماندهی یکپارچه ناتو خارج کند تا وابستگی نظامی و فنی این کشور به آمریکا پایان یابد.
رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» همچنین از تشکیل جبههای جهانی با مشارکت کشورهای جنوب مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک سخن گفت؛ جبههای که هدف آن مقابله با کوررنگی دیپلماتیک غرب» در قبال فلسطین خواهد بود.
ملانشون همچنین بر سیاست چین واحد تأکید کرد و گفت که تایوان بخشی از چین است و فرانسه نباید وارد هیچ درگیری نظامی با پکن بهخاطر خواستههای واشنگتن شود.
او در پایان خاطرنشان کرد که فرانسه باید دوباره به کشوری مستقل و میانجی در عرصه جهانی تبدیل شود و سیاستهای دوگانه امانوئل مکرون، جایگاه و نفوذ پاریس را در آفریقا و خاورمیانه تضعیف کرده است.
ملانشون ۷۴ ساله هفته گذشته نامزدی خود را برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ فرانسه اعلام کرد و گفت که قصد دارد راست افراطی را شکست دهد. او پیشتر نیز در انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ نامزد شده بود، اما موفق به پیروزی نشد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما