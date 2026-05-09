به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهلی بیت(س)، ثبت‌نام دوره‌های آموزش قرآنی و معارفی را از ۱۰ خردادماه تا تکمیل ظرفیت آغاز کرده است.

این دوره‌ها برای تمامی علاقه‌مندان برادر و خواهر ۴ سال به بالا به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره‌ها می‌توانند به‌صورت اینترنتی اقدام کنند. جزئیات بیشتری همچون عناوین دوره‌ها، ساعت کلاس‌ها و مبلغ شهریه در زمان ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از تمامی علاقه‌مندان به آموزش قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) دعوت می‌کند تا از این فرصت طلایی بهره‌مند شوند.

..........................

پایان پیام