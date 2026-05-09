از سوی مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس اعلام شد؛

آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزش قرآنی و معارفی حرم بانوی کرامت از ۱۰ خردادماه

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
کد مطلب: 1811991
مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، ثبت‌نام دوره‌های آموزش قرآنی و معارفی برای تمامی علاقه‌مندان ۴ سال به بالا، به صورت حضوری و مجازی از ۱۰ خرداد ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهلی بیت(س)، ثبت‌نام دوره‌های آموزش قرآنی و معارفی را از ۱۰ خردادماه تا تکمیل ظرفیت آغاز کرده است.

این دوره‌ها برای تمامی علاقه‌مندان برادر و خواهر ۴ سال به بالا به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره‌ها می‌توانند به‌صورت اینترنتی اقدام کنند. جزئیات بیشتری همچون عناوین دوره‌ها، ساعت کلاس‌ها و مبلغ شهریه در زمان ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) از تمامی علاقه‌مندان به آموزش قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) دعوت می‌کند تا از این فرصت طلایی بهره‌مند شوند.

