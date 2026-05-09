به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا تراشیون شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در زندگی انسان‌های مؤثر رقم می‌خورد، پیچیدگی انسان‌ها است.

وی اضافه کرد: قطعاً انسانی که در این عصر و زمان زندگی می‌کند بسیار پیچیده‌تر از انسانی است که نیم‌قرن قبل زندگی می‌کرده است، درنتیجه هم‌زمان با پیچیده‌تر شدن تکنولوژی، انسان‌ها نیز پیچیده‌تر می‌شوند.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به پیچیده‌تر شدن تربیت فرزند و همسرداری نسبت به گذشت، مطرح کرد: باتوجه‌به این موضوع ما نمی‌توانیم کاملاً با فرمول زندگی پدران و مادرانمان پیش برویم و موفق باشیم.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) نیز دراین‌خصوص می‌‍فرمایند که فرزندان شما برای دوره‌ای غیر از شما هستند، آن‌ها را متناسب با زمان خودشان تربیت کنید تا بتوانند موفق شوند.

تراشیون با بیان اتفاقات و وقایعی که طی یکی دو سال اخیر شکل‌گرفته است، عنوان کرد: ما نزدیک به قله شده‌ایم و سخت‌ترین بخش برای رسیدن به قله مانده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای لازم برای فتح قله، تاب‌آوری و تحمل‌پذیری است، خاطرنشان کرد: انسانی که بخواهد سخت‌ترین مرحله را از پیش برود باید حتماً تاب‌آوری خوبی داشته باشد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه محیط خانه و خانواده در تقویت تاب‌آوری و مقاومت بسیار اثرگذار است، تصریح کرد: در طول تاریخ انسان‌هایی که تاب‌آوری، صبر و تحمل خوبی داشتند، همیشه همسر خوب و همراهی کنار آن‌ها بوده است.

تراشیون اضافه کرد: اگر همسر انسان همراه نباشد، بخش عمده‌ای از انرژی انسان گرفته خواهد شد، لذا در مواردی بخشی از انرژی ما صرف درگیری‌هایی می‌شود که می‌توان آن را به‌راحتی رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه جنگ رمضان یکی از کم‌نظیرترین جنگ‌های تاریخ است؛ چراکه تمام حق در برابر تمام باطل ایستاده است، یادآور شد: امروز دشمن به دنبال این است که تاب‌آوری ما تمام و تسلیم شویم، لذا محیط خانه و خانواده در این شرایط بسیار می‌تواند اثرگذار باشد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه هیچ‌وقت نباید در گذشته زندگی کنید، گفت: در مواردی یادآوری برخی از موارد گذشته باعث می‌شود روزهای یک زن و شوهر بدون هیچ ثمره‌ای خراب شود.

وی با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع)، بیان کرد: انسان‌های موفق، عاقل و فهیم انسان‌هایی هستند که در گذشته زندگی نمی‌کنند و حال را در می‌یابند و حتی غم آینده را نیز ندارند.

تراشیون با بیان اینکه گاهی عمده زندگی ما در گذشته خلاصه شده است، اظهار کرد: حقیقتاً همه انسان‌ها ویژگی‌های خوب دارند و زن و شوهر باید به ویژگی‌های خوب یکدیگر توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات خانواده‌ها ناشی از نابلد بودن است، مطرح کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند نیمی از مشکلات انسان با مداراکردن رفع خواهد شد.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه مداراکردن یک نرمش قهرمانانه در محیط خانه است، عنوان کرد: مداراکردن هنرمندانه‌تر از درگیرشدن و دعواکردن است و در روایات ما بسیار به این موضوع تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه تبادل عاطفی موضوع دیگری است که تاب‌آوری در خانواده‌ها را تقویت می‌کند، خاطرنشان کرد: محبت زن و شوهر به یکدیگر یک شیوه مدیریتی در زندگی است.

تراشیون با بیان اینکه اگر انسان محبت خود را به‌طرف مقابل خالصانه ابراز کند، طرف مقابل برای زندگی آماده‌تر می‌شود، تصریح کرد: در روایات می‌خوانیم که در مواردی حرف‌نزدن، محبت آور است.

وی با اشاره به اینکه کسی که زیاد حرف می‌زند، زیاد اشتباه می‌کند، یادآور شد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند که حرف خوب اگر نقره باشد، سکوت از سر حکمت، طلا است.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه ارتباط عبادی در محیط خانه نیز در افزایش تاب‌آوری اثرگذار است، گفت: زن و شوهر باید یکدیگر را در مسیر بندگی خداوند، یاری کنند و بستر را برای رشد یکدیگر فراهم کنند.

.............

پایان پیام/