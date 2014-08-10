وائل الحلقی بار دیگر نخست وزیر سوریه شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کردند «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور «وائل الحلقی» را بار دیگر به سمت نخست وزیری سوریه منصوب کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بیروت، بشار اسد ماه گذشته برای یک دوره ریاست جمهوری جدید سوگند یاد کرد که لازمه تشکیل یک دولت جدید است.

الحلقی سال ۲۰۱۲ پس از فرار «ریاض حجاب» نخست وزیر سابق سوریه و ملحق شدن وی به مخالفان، به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد.

رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند اسد طی حکمی حلقی را موظف کرد یک دولت جدید تشکیل دهد.

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