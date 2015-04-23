به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای اتاق فکر و دبیرخانه نشست دوره‌ای اساتید در سفری به اصفهان با حضور در بیت آیت الله العظمی مظاهری در اصفهان با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که اساتید محترم حجج الاسلام امامی، باقری شاهرودی، حسینی آملی، رضوانی، شیخ الاسلامی، عظیمی، علوی بروجردی، قاضی‌زاده، محمدی خراسانی، نائینی و یثربی حضور داشتند، حضرت آیت الله مظاهری به بیان برخی راهکار‌ها و نکات مهم پرداختند.



ایشان اظهار کردند: خدای متعال را شاکرم که خدمت شما عزیزان رسیدم جلسه نخبگان حوزه حتما جلسه مقدسی است و همچنین از شما عزیزان تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم که الحمدلله خوب و عالی عمل کردید و بهتر از این ممکن نبود.



مرجع تقلید شیعیان ادامه دادند: تاسیس این مجموعه برای بقای حوزه بود و در این راستا هم از حیث علمی و هم از جهات سیاسی و اجتماعی بسیار خوب عمل کرده‌اید که باید از همه شما تقدیر و تشکر کنم.



آیت الله مظاهری ادامه دادند: الحمدلله در این چند سال خیلی کار شده است و اگر بگویم بقاء حوزه مرهون شما عزیزان است اشتباه نگفته‌ام لذا این مجموعه نشست دوره‌ای مقدس است و من یقین دارم حضرت ولی عصر ارواحنا فداه نظر لطف روی جلسه شما دارند، راهنمایی‌های غیر مستقیم روی جلسه شما دارند. من از روش و منش و رفتار شما بسیار خوشحالم، باید یک دست غیبی در کار باشد که این مجموعه تا به حال این همه پیشرفت داشته است و دلیل بر این است که به خوبی اهداف خود را دنبال می‌کنید و خیلی هم زحمت می‌کشید.



این مرجع عالیقدر تصریح فرمودند: مطلب دومی که احساس می‌کنم نیاز به گفتن دارد این است که همگی مراقب باشید اختلافی بین خودتان به وجود نیاید. من واهمه دارم که آن اتحاد و اتفاقی که در سالهای اولیه وجود داشت ضربه بخورد چرا که اگر اختلافی بیفتد امتیازات این مجموعه از بین می‌رود و مبدل به سیاست بازی می‌شود و آن متانت مؤثر از بین می‌رود.



ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: مطلب مهم دیگر این است که من استقلال حوزه را در مخاطره می‌بینم و باید این استقلال حفظ شود. امثال مرحوم حاج شیخ، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی گلپایگانی در وقت مرگشان برای استقلال حوزه نگران بودند و حتی گریه می‌کردند و همه واهمه داشتند این استقلال ضربه بخورد.



این مرجع عالیقدر تاکید کردند: مطلب مهم دیگری که باید مورد تأمل قرار گیرد مسأله افت علمی در حوزه‌ها است. اگر فقه سنتی و یا به تعبیر حضرت امام فقه جواهری، خودش یا مقدماتش نباشد دیگر حوزه حوزه نیست. حوزه‌ها فراوان است اما روی سه حوزه حساب می‌شود حوزه علمیه مشهد، اصفهان و قم که‌ ام الحوزات است و من می‌بینم که هر سه حوزه افت کرده است.



آیت الله العظمی مظاهری در پایان سخنان خود تاکید کردند: مطلب مهم و ضروری دیگر افت شدید اخلاق در حوزه‌های علمیه است که باید برای آن هم چاره‌ای اندیشیده شود.

گفتنی است طبق روال دیدار اعضای نشست دوره‌ای اساتید با مراجع معظم تقلید که یکی از اعضا به نمایندگی از مجموعه به ارائه گزارش از آخرین فعالیت‌ها، اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در نشست دوره‌ای اساتید می‌پردازد، این بار استاد نائینی این وظیفه را به عهده داشت.





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