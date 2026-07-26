یونسکو آثار تاریخی جنوب لبنان را در فهرست میراث در معرض خطر ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) دو محوطه تاریخی در جنوب لبنان را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داد. شهر باستانی فینیقی صور طی روزهای گذشته در این فهرست ثبت شده بود و اخیرا نیز قلعه‌های جبل عامل به آن اضافه شدند. موضوعی که یونسکو در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، شهر باستانی فینیقی صور در جنوب لبنان طی ماه‌های اخیر هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

آثار تاریخی صور با تهدید رژیم صهیونیستی مواجه‌اند

یونسکو در یادداشتی که همزمان با برگزاری چهل‌وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی این سازمان در شهر بوسان کره جنوبی منتشر کرد، اعلام کرد که محوطه تاریخی صور به‌طور مستقیم آسیب دیده و خسارت‌هایی به آن وارد شده و مسئله حفاظت از آن به‌ویژه با توجه به احتمال وارد شدن آسیب‌های بیشتر به نگرانی فزاینده‌ای تبدیل شده است.

این سازمان بین‌المللی افزود: شرایط مطلوب دیگر به‌گونه‌ای وجود ندارد که بتوان از حفاظت و صیانت از ارزش جهانی برجسته این محوطه اطمینان حاصل کرد. درخواست ثبت این محوطه در فهرست میراث جهانی در معرض خطر از سوی دولت لبنان ارائه شده است.

«غسان سلامه» وزیر فرهنگ لبنان از این تصمیم استقبال کرد و گفت: این اقدام نشان‌دهنده افزایش توجه و نگرانی یونسکو و کشورهای عضو درباره محوطه‌ای است که اهمیت زیادی در تاریخ منطقه‌ای دارد که در حال حاضر شاهد جنگ است.

شهر صور در ساحل جنوبی لبنان و در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری مرز با اراضی اشغالی قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین شهرهای منطقه مدیترانه محسوب می‌شود. طی ماه‌های گذشته و پس از صدور هشدارهای تخلیه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی، شمار زیادی از ساکنان شهر صور آواره شده‌اند.

این شهر که حدود ۴۷۰۰ سال پیش بنیان گذاشته شده، دارای دو محوطه حفاظت‌شده است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند. این محوطه‌ها شامل بقایایی از دوران امپراتوری روم، از جمله یک طاق پیروزی و یک میدان اسب‌دوانی متعلق به قرن دوم میلادی هستند.

صور از زمان ازسرگیری جنگ میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی در دوم مارس گذشته، هدف حملات این رژیم قرار گرفته است. یکی از این دو محوطه تاریخی نیز در ماه ژوئن گذشته مستقیماً در حمله‌ای اسرائیلی آسیب دید.

در آن زمان، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت فرهنگ لبنان گزارش داد که ترکش‌های ناشی از حملات در اطراف این محوطه به عناصر تاریخی از جمله ستون‌ها، سرستون‌ها و قطعات موزاییک، آسیب زده است.

وزیر فرهنگ لبنان همچنین رژیم صهیونیستی را به نقض کنوانسیون لاهه متهم کرد. کنوانسیونی که طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه را ملزم به حفاظت از اماکن فرهنگی می‌کند. او همچنین رژیم صهیونیستی را به بی‌توجهی به «سپرهای آبی» متهم کرد، نشان‌هایی نمادین که کمیته‌ای مرتبط با یونسکو برای حفاظت از اماکن تاریخی لبنان از جمله شهر صور، تعیین کرده است.

در نهم ژوئن گذشته نیز تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی گسترده در شهر صور در جنوب لبنان منتشر شد. این تصاویر پس از مجموعه‌ای از حملات رژیم صهیونیستی به محله‌ها و مناطق مختلف شهر و همزمان با هشدارهای مکرر ارتش این رژیم برای تخلیه ساکنان منطقه و اطراف آن ثبت شده بودند.

واحد منابع باز شبکه الجزیره نیز با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای مربوط به چهارم ژانویه گذشته و چهارم ژوئن، شواهدی از تخریب و عملیات خاک‌برداری در مناطق مسکونی و اطراف تأسیسات غیرنظامی در داخل شهر صور را شناسایی کرد.

آسیب‌های آشکارشده در تصاویر ماهواره‌ای تنها به ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات غیرنظامی محدود نبوده و به اطراف محوطه تاریخی صور نیز کشیده شده است. در این تصاویر، آثار حمله به ساختمان‌ها و مناطقی در فاصله چند متری از محدوده باستانی دیده می‌شود.

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ از یونسکو خارج شد، اما همچنان عضو کمیته میراث جهانی این سازمان است. کمیته‌ای که نقش نهایی را در انتخاب محوطه‌های ثبت‌شده در هر یک از فهرست‌های میراث جهانی بر عهده دارد.

ثبت قلعه‌های جبل عامل

یونسکو در بیانیه‌ای درباره قلعه‌های جبل عامل اعلام کرد پنج قلعه متعلق به قرن دوازدهم میلادی که در موقعیت‌های راهبردی و بر فراز تپه‌های مشرف به جنوب لبنان قرار دارند، با آسیب دیدن عناصر اصلی خود و تهدیدهای جدی ناشی از ادامه حملات مواجه شده‌اند و به همین دلیل، اقدامات اضطراری برای حفاظت از آنها ضروری شده است.

این منطقه از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، هدف حملات قرار داشته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از «غسان سلامه» وزیر فرهنگ لبنان، گزارش داد که پنج قلعه شامل «شقیف» (ارْنون)، «تبنین»، «دوبیه» (شقرا)، «دیرکیفا» و «شمع» در شرایطی دشوار و حساس قرار دارند.

او گفت که سه قلعه در حال حاضر تحت اشغال رژیم صهیونیستی هستند و قلعه چهارم نیز در جریان جنگ آسیب دیده است.

سلامه تصمیم یونسکو را دستاوردی مهم در تلاش برای حفاظت از این آثار تاریخی مهم لبنان، توصیف کرد.

او در این باره گفت: قلعه شمع ویران شده است، در حالی که قلعه شقیف بر اساس اظهارات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در معرض خطر منفجر شدن قرار دارد و در حال حاضر نیز تحت اشغال است.

او افزود: قلعه شقرا اشغال شد و پرچم رژیم صهیونیستی بر فراز آن به اهتزاز درآمد و قلعه تبنین نیز تا حدودی آسیب دیده است، در حالی که قلعه دیرکیفا در وضعیت بهتری قرار دارد.

وزیر فرهنگ لبنان ادامه داد: ما تحت سایه اشغال فعالیت نمی‌کنیم، اما آماده‌ایم به محض آزاد شدن هر یک از این قلعه‌ها یا پایان اشغال آنها، به همه این مناطق برویم.

از دوم مارس گذشته، رژیم صهیونیستی به جنگ خود در لبنان ادامه داده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، این جنگ تاکنون به شهادت ۴۳۲۹ نفر و زخمی شدن ۱۲ هزار و ۲۳۳ نفر منجر شده است.

رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را در اشغال دارد. برخی از این مناطق از چند دهه پیش در اشغال این رژیم بوده‌اند و برخی دیگر در جریان جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به اشغال درآمده‌اند. همچنین نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ کنونی بیش از ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان پیشروی کرده‌اند.

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