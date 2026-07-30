نماز جمعه با فرهنگ شهادت گره خورده است

امام جمعه قم نماز جمعه را نمازی ولایی و برائتی دانست و گفت: این نماز همزمان دارای دو رویکرد تولّی و تبرّی است و با فرهنگ شهادت گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در نشست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم که در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به تفاوت نماز جمعه در دوران پیش از انقلاب و بعد از آن اظهار داشت: پیش از انقلاب، نماز جمعه تنها به شکلی نمادین و بدون محتوای واقعی در تهران برگزار می‌شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمازهای جمعه با رویکردی اسلامی و محتوایی غنی برگزار می‌گردند.

آیت‌الله سعیدی بر ضرورت افزودن بر محتوای این فریضه تأکید کرد و افزود: ویژگی‌های نماز جمعه نسبت به دیگر نمازها جای تأمل دارد؛ چرا که نماز چهار رکعتی ظهر، در روز جمعه به دو رکعت کاهش یافته و به‌جای دو رکعت دیگر، دو خطبه قرار داده شده است. بنابراین خطبه‌های نماز جمعه در حقیقت جانشین آن دو رکعت هستند.

وی در ادامه به شرایط امامت در نماز جمعه اشاره کرد و گفت: امام جمعه باید با قصد امامت، جلو بایستد و هم خود بداند که عادل است و هم مردم او را عادل بدانند تا بتواند به‌عنوان امام جمعه ایفای نقش کند.

امام جمعه قم، نماز جمعه را نمازی ولایی و برائتی دانست و تصریح کرد: این نماز همزمان دارای دو رویکرد تولّی و تبرّی است و پیوندی عمیق با فرهنگ شهادت دارد.

آیت‌الله سعیدی سپس به سوره مبارکه جمعه اشاره کرد و گفت: این سوره با تسبیح و توحید آغاز می‌شود، سپس بحث بعثت انبیا به‌عنوان فضل و نعمت الهی مطرح می‌گردد و در ادامه، چهره دشمنان اسلام افشا شده و از یهودیان به‌عنوان دشمنان سرسخت دین یاد می‌شود.

وی افزود: خداوند در ادامه همین سوره، مؤمنان را دعوت می‌کند که خود را برای نماز جمعه آماده سازند و پس از اقامه نماز، اجازه دارند به دنبال کسب‌وکار خود بروند.

تولیت حرم بانوی کرامت همچنین بر اهمیت گوش دادن به سخنان خطیب جمعه تأکید کرد و گفت: نمازگزاران باید به خطبه‌ها توجه کامل داشته باشند و خود را به کارهای فرعی مشغول نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر نماز در دوری از فحشا و منکرات، اظهار داشت: شیطان همواره در تلاش است تا ارزش نماز را کم جلوه دهد؛ زیرا نماز جمعه نقشی بازدارنده در برابر گناهان دارد.

آیت‌الله سعیدی در پایان سخنان خود به مقام والای شهیدان اشاره کرد و گفت: شهیدان با تمام توان، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به ملت خدمت کردند و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. آنان همواره دیگران را به ادامه راه و التزام به ارزش‌ها سفارش می‌کردند.