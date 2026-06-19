به تأسی از حضرت عباس مطیع محض ولی فقیه هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به آیه ۲۵ سوره مبارکه «فتح»، به تبیین ابعاد راهبردی صلح حدیبیه پرداخت.

وی اظهار داشت: کافران کینه‌توز مکه سالیان طولانی این شهر را در اختیار داشتند و مانع ورود مسلمانان مدینه به مسجدالحرام می‌شدند؛ با این حال، مسلمانان همراه پیامبر (ص) تصمیم داشتند با تمام توان با کفار مقابله کنند و وارد جنگ شوند، اما خداوند با تدبیر «صلح حدیبیه»، مانع از این درگیری و خونریزی شد.

آیت‌الله سعیدی افزود: خداوند حکیم با الزام و اجرای این صلح، مسلمانان مکه را مشمول رحمت خود قرار داد و جان بسیاری از مسلمانان ناشناس که در مکه زندگی می کردند را حفظ کرد. در پی این صلح و منتفی شدن جنگ، مسلمانان همراه پیامبر (ص) به مدینه بازگشتند و پس از مدتی، پیروزمندانه وارد مکه شدند. این صلح، مقدمه فتوحات و پیروزی‌های عزتمندانه دیگری برای مسلمانان شد و به همین دلیل خداوند در قرآن از آن به عنوان «فتح مبین» یاد کرده است.

درس‌های سوره فتح برای امروز جامعه اسلامی

امام‌جمعه قم با بیان اینکه تک‌تک آیات سوره فتح برای شرایط امروز ما درس‌های فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: در اسلام، حفظ جان مسلمانان حتی اگر به قیمت به تعویق انداختن یک پیروزی بزرگ باشد، در اولویت است و رهبری جامعه اسلامی باید تمامی عواقب درگیری با دشمن را محاسبه کند و سپس فرمان حمله صادر نماید؛ چراکه در صورت وقوع جنگ در حدیبیه، علاوه بر خسارات جانی، پیامدهای ناگواری متوجه جامعه اسلامی می‌شد.

وی ادامه داد: درس دیگر سوره فتح این است که در «جنگ روایت‌ها»، مسلمانان نباید اجازه دهند دشمن پیش‌دستی کند. پیامبر اکرم (ص) در جریان صلح حدیبیه، فرصت سوءاستفاده را از دشمنان گرفتند و به همگان ثابت کردند که مسلمانان با وجود توانایی در جنگیدن، جنگ‌طلب نیستند.

آیت الله سعیدی افزود: رهبری حکیمانه پیامبر (ص) نشان داد که چه زمانی باید شمشیر کشید و چه زمانی باید آن را در غلاف گذاشت تا چهره زیبای اسلام نمایان شود. امروز نیز که با رهبری امام خامنه‌ای شهید و پس از ایشان حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای در برابر دشمنان به پیروزی‌های بزرگی رسیده ایم، همچنان همگان در انتظار پیروزی نهایی تحت هدایت ایشان هستیم.

وی در خطبه دوم از اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با جاسوسان، مزدوران و مفسدان تقدیر کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تقوا تنها در شعار باقی بماند، بلکه باید با تکیه بر آن، محاصره‌ها را به پیروزی تبدیل کنیم.

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به در پیش بودن تاسوعا و عاشورای حسینی در هفته پیش رو گفت: امام حسین (ع) در وصیت‌نامه خود، دلیل و هدف قیامشان را اصلاح امت جدشان رسول‌الله (ص)، امر به معروف و نهی از منکر و بازگشت به سیره پدرشان علی بن ابی‌طالب (ع) بیان فرمودند.

وی با بیان اینکه روز تاسوعا به نام حضرت اباالفضل العباس(ع) گره خورده است، افزود: درس بزرگی که از حضرت عباس(ع) و دیگر اصحاب امام حسین(ع) می گیریم تبعیت محض از خدا، رسول و ولی خدا و در عصر غیبت تبعیت محض از ولی فقیه است.

امام جمعه قم با بیان اینکه معروف و منکر منحصر در رفتارهای فردی نیست، بلکه شامل تمامی نظام‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود، گفت: از شاخصه‌های مهم «عبد صالح» این است که در تمامی امور، تابع محض خدا، رسول و ائمه (ع) باشد و در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید مطیع محض رهبر معظم انقلاب باشند.

وی تأکید کرد: مفاهیم معروف و منکر، مفاهیمی پویا هستند که تشخیص آن‌ها در هر عصر بر عهده ولی خدا است؛ در عصر غیبت هم تشخیص مصادیق معروف و منکر بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است تا مسیر اصلاح از راه اصلی خود خارج نشود و به دست افراد کارنابلد نیفتد.

آیت‌الله سعیدی ابراز داشت: ولی‌فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج)، مسئولیت تبیین معروف‌ها و شناسایی منکرها را بر عهده دارد تا اصلاح امت اسلامی به‌درستی انجام شده و جامعه دچار پراکندگی و اعمال سلایق شخصی و سیاسی نشود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تفاهم‌نامه دو رئیس جمهور ایران و آمریکا اظهار داشت: شما مردم که مخاطب اصلی پیام رهبری بودید، ملاحظه فرمودید که ایشان فرمودند: «بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، ولی بنا بر تعهدی که رئیس‌جمهور و سایر اعضا دادند، اجازه را صادر نمودم.»

امام جمعه قم با بیان اینکه رئیس جمهور محترم تعهد داده که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند، زیر بار نخواهیم رفت، افزود: ما از این پس منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود؛ اما با تجربه‌ای که داریم می‌دانیم آمریکا هیچ‌گاه به تعهدات خود عمل نمی‌کند و به قوانین بین‌المللی پایبند نیست، اما به احترام فرمایش رهبر معظم انقلاب اینبار هم حدود را رعایت کرده و امیدواریم که طرف مقابل هم به تعهداتش عمل کند و با تأسی به حضرت عباس(ع) همچنان گوش‌به‌فرمان رهبر عزیز خود هستیم.

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