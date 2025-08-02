به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه شیراز که در شبستان سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد، اظهار کرد:اکنون فصل ثبت‌نام مدارس است و همه می‌بینیم والدین چقدر دغدغه دارند. استان فارس نیازمند ۶۵۰ مدرسه جدید است که یا باید ساخته یا تکمیل شوند. برخی مجموعه‌ها توان مالی بالایی دارند و لازم است بیشتر پای کار بیایند.

وی با اشاره به قول یک کارخانه برای ساخت ۱۱ مدرسه و آغاز ساخت ۳ مورد از آن افزود: برای این مجموعه چنین عددی سنگین نیست، ولی متأسفانه بقیه مجموعه‌ها هنوز وارد عمل نشده‌اند. بانک‌ها، صنایع، شهرداری‌ها و مردم به اندازه توانشان مشارکت کنند.

خطیب نماز جمعه شیراز با بیان اینکه اگر کسی فقط بتواند به اندازه یک آجر کمک کند، ارزشمند است، گفت: شهرداری‌ها طبق قانون از ابتدا سهمی برای مدرسه‌سازی دارند و حتی اگر بودجه ندارند می‌توانند در صدور مجوزها یا ارائه تسهیلات همکاری کنند.

آیت‌الله دژکام در ادامه سخنان خود با انتقاد از روند رو به رشد ساخت ویلا و باغ‌شهر در استان فارس گفت: وقتی با برخی جوانان سرمایه‌دار صحبت می‌کنم، به فکر ویلا هستند، نه سرمایه‌گذاری تولیدی. اول باید کار تولیدی را کامل کرد، بعد به سراغ رفاه رفت. صدها هزار باغ‌شهر ساخته شده، اما درآمد خاصی برای استان ندارد. این پول می‌توانست کار راه بیندازد.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا باشد. نمی‌توان منتظر ماند تا شرکت خارجی بیاید و برای ما کاری کند. باید خودمان آستین بالا بزنیم. البته برون‌گرایی هم لازم است؛ یعنی صادرات به کشورهای همسایه باید گسترش یابد.

خطیب جمعه شیراز در ادامه با اشاره به تقارن روز صدور فرمان مشروطه (۱۲۸۵) با اعدام شیخ فضل‌الله نوری سه سال بعد گفت: مشروطه می‌خواست قانون حاکم شود، اما به جرم دفاع از مشروعیت، یکی از بزرگانش به دار آویخته شد. از این تجربه باید عبرت بگیریم؛ انقلاب کردن آسان است، اما نگه داشتن آن دشوارتر.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر «نزدیکی به قله» افزود: در نزدیکی قله، خطر بیشتر است. اگر خسته شویم و عقب‌نشینی کنیم، از رسیدن به قله بازمی‌مانیم. اعتماد به ولایت و بی‌توجهی به رسانه‌های معاند، تنها راه موفقیت ماست. ما این‌بار نمی‌گذاریم تجربه تلخ مشروطه تکرار شود.

امام جمعه شیراز در ادامه از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالگرد تأسیس آن تشکر کرد و گفت: به جای راهپیمایی جمعه گذشته، امروز بعد از نماز در همین مصلی، چند دقیقه‌ای شعار می‌دهیم و برائت خود را از آمریکا، اسرائیل، کفار، مشرکان و دشمنان انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به آیه ۱۶۳ سوره آل‌عمران «هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ»، بر تفاوت درجات ایمان در میان مؤمنان تأکید کرد و گفت: عمل صالح موجب ارتقای درجات ایمان است و این درجات قراردادی نیست، بلکه واقعیت وجود انسان متحول می‌شود.

وی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) ایمان را متشکل از هفت جزء برشمرد و گفت: نیکوکاری، صدق، یقین، رضا، وفا، علم و بردباری. وی افزود: هرکس ممکن است یکی یا چند جزء از ایمان را داشته باشد. نباید کسی را به داشتن تمام اجزاء مجبور کرد، اما باید با مهربانی او را رشد داد.

امام جمعه شیراز در ادامه با تفسیر دقیق آیه، به سخنان علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره کرد و گفت: مدارا به معنای ترک واجبات نیست. در ظاهر اجتماع، مخالفت با احکام الهی نباید تحمل شود. دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضا باید از اجرای احکام خدا در جامعه صیانت کنند.

نماینده مردم فارس مجلس خبرگان رهبری در پایان خطبه اول، مؤمنان را به مطالعه دقیق آیات ۱۵۶ تا ۱۶۴ سوره آل‌عمران و مراجعه به تفسیر المیزان توصیه کرد و از همه خواست در این ایام زیارتی برای ارتقای ایمان خود و دیگران دعا کنند.

