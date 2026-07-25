به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در مصلای قدس با اشاره به آیه ۲۷ سوره مبارکه فتح اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه مبارکه، به حق رؤیای صادقه‌ای که به پیامبر اکرم(ص) نشان داده بود، قسم یاد کرده است که مسلمانان با امنیت کامل برای برگزاری مناسک عمره وارد مسجدالحرام خواهند شد.

وی در تشریح این آیه و شأن نزول آن افزود: پیامبر گرامی اسلام در مدینه رؤیایی دیدند که همراه با اصحاب خود برای انجام عمره وارد مسجدالحرام می‌شوند؛ ایشان این رؤیا را برای اصحاب بازگو کردند و در همان سال برای تحقق این امر به سمت مکه حرکت کردند؛ اما زمانی که به منطقه «حدیبیه» رسیدند، مشرکان مکه مانع ورود آنان شدند.

آیت‌الله سعیدی این واقعه را میدان امتحان بزرگی برای مسلمانان دانست و تصریح کرد: عدم تحقق فوری رؤیای صادقه پیامبر(ص) باعث شد تا برخی دچار شک و تردید شدید شوند و این اتفاق را شکستی برای خود تلقی کنند؛ در چنین شرایطی این آیه نازل شد تا به مسلمانان بیاموزد که مسیر تحقق وعده‌های الهی، لزوماً آن‌گونه که انسان‌ها تصور می‌کنند نیست.

امام جمعه قم با تطبیق آموزه‌های این آیه با شرایط کنونی جامعه اسلامی، سه درس کلیدی را برای دوران فعلی برشمرد و گفت: درس اول این است که شکست‌های ظاهری پیش‌درآمد پیروزی نهایی است. در نگاه سطحی فشار دشمن و شهادت رهبران جبهه مقاومت ممکن است خسارت و شکست به نظر برسد، اما این شکست‌ها ظاهری هستند و باطن آن‌ها، پیروزی برای جبهه حق است.

وی ادامه داد: درس دوم اینکه فاصله زمانی، میان وعده الهی و تحقق خارجی آن میدان امتحان و آزمون الهی است. همان‌طور که در مسیر ظهور و نابودی ستمگران، نباید دچار ناامیدی شد، در مسیر کنونی نیز این فاصله‌های زمانی ما را امتحان می‌کند و درس سوم عدم اتکا به گزارش‌های دشمن است؛ بنباراین نباید وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی فعلی را معیار حقیقت قرار داد. حتی در فضای ناامنی یا از دست دادن رهبران بزرگ، باید به وعده‌های الهی اعتماد کرد و فریب گزارش‌های دشمن که مدام دم از شکست جبهه مقاومت می‌زند را نخورد.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: همه ما باید با صبر و استقامت حرکت کنیم و باور داشته باشیم که مسیر رسیدن به اهداف بلند الهی، دقیقاً از میان همین سختی‌ها و خسارت‌های ظاهری می‌گذرد.

امام جمعه قم در خطبه دوم با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین، آن را نماد وحدت شیعیان جهان و یکی از تأثیرگذارترین تجمعات مذهبی دانست و اظهار داشت: اربعین فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین(ع) و نمادی از همبستگی و تعاملات دینی، فرهنگی و سیاسی میان مسلمانان با ملیت‌ها و اقوام مختلف است.

جمهوری اسلامی ایران اراده کرده است شکست سختی را به دشمنان تحمیل کند

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی میزبانان عراقی مراسم اربعین حسینی در تقویت روابط دوستانه میان ملت‌ها، افزود: این گردهمایی بزرگ، روحیه استکبارستیزی با دشمنان اسلام را به نمایش می‌گذارد. به‌ویژه در شرایط کنونی که دشمنان صهیونیست و آمریکای جنایتکار دست به ترور رهبران و کشتار مردم و کودکان بی‌گناه زده‌اند، این وحدت و همبستگی پوزه نجس دشمنان را به خاک می‌مالد.

آیت الله سعیدی تأکید کرد: جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران اراده کرده اند با اتکا به قدرت الهی، شکست سختی را به دشمنان تحمیل کنند.

امام‌جمعه قم با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله طالقانی، تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب بیش از چهار دهه امامت جمعه تهران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام را بر عهده داشتند و بیش از سه دهه شبکه رحمانی نماز جمعه در سراسر کشور با مدیریت کلان ایشان راهبری می‌شد.

وی نماز جمعه را از مؤلفه‌های قدرت نرم نظام اسلامی برشمرد و با تأکید بر اینکه «امام‌جمعه سخنگوی انقلاب است»، خاطرنشان کرد: بازتولید مفاهیم معرفتی، پاسخگویی مستدل به شبهات داخلی و خارجی به زبان روز و داشتن رفتار پدرانه با همه مردم از وظایف مهم امام جمعه است.

زیست عفیفانه نیازمند انجام وظیفه مردم و دستگاه‌های حاکمیتی در کنار هم است

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عفاف، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه را نیازمند تلاش در دو جبهه دانست و گفت: جبهه نخست، «جبهه مردمی» است. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است، اما باید با ادبیات مناسب صورت گیرد؛ چرا که تذکر با ادبیات نامناسب، نه تنها مؤثر نیست، بلکه مخاطب را به لجاجت می‌کشاند.

وی افزود: مکان‌های عمومی جای بحث و تبیین طولانی نیست و طبق آموزه‌های امام شهید، وظیفه ما «تذکر دادن و رفتن» است. آمران به معروف باید به مخاطب بفهمانند که قصد تحقیر یا تحمیل ندارند و تذکر باید کاملاً خیرخواهانه باشد.

امام جمعه قم در تبیین وظایف دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان جبهه دوم، گفت: دستگاه‌های قضایی، انتظامی و پلیس نیز وظیفه دارند در برابر هنجارشکنی بایستند. همان‌گونه که جانشین انتظامی استان قم تأکید کرده است، قم شهری با هویت دینی و انقلابی است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای محدود با رفتارهای هنجارشکنانه، آرامش روانی مردم را برهم زده و قداست قم، این آشیانه اهل‌بیت(ع) را مخدوش کنند؛ لذا با هنجارشکنان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

هشدار نسبت به گناه کبیره «اسراف» در مقدمات عبادت

آیت‌الله سعیدی در پایان با اشاره به اهمیت پرهیز از اسراف، به یک حکم شرعی اشاره کرد و گفت: وضو مقدمه نماز به عنوان عمود دین است که می‌توان آن را با رعایت احتیاط با شش مشت آب انجام داد؛ بنابراین هرگونه زیاده‌روی در مصرف آب، اسراف و گناه کبیره محسوب می‌شود.

وی هشدار داد: شیطان از همین طریق وارد می‌شود که انسان را برای مقدمه یک عبادت واجب، به گناه کبیره اسراف بکشاند؛ نمازی که با گناهِ اسراف آغاز شود، نمی‌تواند بازدارنده از فحشا و منکر باشد. بنابراین انسان مؤمن باید در برابر وسوسه‌های شیطان، هوای نفس خود را سرکوب کند.

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