به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از رانندگان جاده کابل – بلخ می‌گویند که طالبان روزانه چند میلیون پول افغانی تحت عنوان مالیات و عوارض از رانندگان می‌گیرند، اما هیچ اقدامی برای سهولت رانندگان و جاده‌سازی انجام نمی‌دهند.

در ابتدای این گزارش آن‌چه به رشته تحریر در می‌آید، مشاهدات خبرنگار ابنا است که از کابل به مقصد استان بلخ راه افتاده است. مسافران ۹ استان شمال افغانستان از جمله استان بلخ که قصد مسافرت با خودروهای سواری و ون دارند، از ایستگاه منطقه «سرکوتل» شهر کابل به سمت مقصد حرکت می‌کنند.

رانندگان از ابتدای حرکت به سمت مقصد مبلغ ۵۰۰ افغانی(حدود ۶۰۰ هزار تومان) به عنوان مالیات به مأموران طالبان پرداخت می‌کنند. پس از عبور از استان پروان و شهرستان جبل‌السراج، در ابتدا بزرگراه «سالنگ» ۸۰ افغانی(حدود ۱۰۰ هزار تومان) بابت عوارض راه از رانندگان دریافت می‌شود.

بر اساس آماری‌که خبرنگار ابنا از رانندگان دریافت کرده، در ۲۴ ساعت حدود ۲۵ هزار ماشین در این بزرگراه تردد می‌کنند و با این حساب، روزانه میلیون‌ها افغانی تحت عنوان مالیات و عوارض راه به جیب طالبان می‌رود.

رانندگان از این‌که طالبان روزانه پول هنگفتی را از رانندگان دریافت می‌کنند شکایت ندارند، سؤال آنها این است که این پول کجا مصرف و یا هزینه می‌شود؟ در حالی‌که جاده‌ها همچنان همانند گذشته خراب است و هیچ سهولتی هم برای رانندگان ایجاد نشده است.

رانندگان می‌گویند که طالبان ادعا دارند فساد در افغانستان صفر شده است و این ادعا کاملا غلط است، در حکومت سابق اگر فساد بود، اعتراضات هم بود و مردم به راحتی شکایت‌شان را ابراز می‌کردند، اما در حکومت طالبان هیچ کسی حق سؤال و انتقاد ندارد.

یکی از رانندگان که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ابنا گفت: مدت ۲۵ سال است که در مسیر کابل – بلخ رانندگی می‌کنم و هیچ دولتی نتوانسته بزرگراه سالنگ را به صورت کامل ترمیم و بازسازی کند.

این راننده گفت: در ۲۰ سال دوران جمهوریت چندین‌بار بازسازی بزرگراه سالنگ به شرکت‌های مختلف سپرده شد که متأسفانه به فساد آلوده بودند و به دلیل استفاده از آسفالت بی‌کیفیت، شش ماه بعد از بین می‌رفت.

به گفته این راننده: تفاوت حکومت فعلی با دوران حکومت‌های قبلی این است که آنها از رانندگان پولی دریافت نمی‌کردند، اما طالبان از تک تک رانندگان پول می‌گیرند.

گفتنی است؛ بزرگراه سالنگ از بزرگ‌ترین مسیرهای افغانستان است که روزانه هزاران خودروی سبک و سنگین در این بزرگراه تردد می‌کنند. طالبان در یک سال گذشته دوبار این بزرگراه را به بهانه ساخت‌وساز مسدود کرد، اما آن‌چنان که رانندگان توقع داشتند، کاری صورت نگرفته است.

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