یونیسف: جان کودکان غزه در خطر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی کودکان در نوار غزه، خواستار ورود فوری تجهیزات بهداشتی و پزشکی نجات‌بخش به این منطقه شده است.

ادوارد بیگبدر، مدیر منطقه‌ای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از یک مأموریت چهار روزه در کرانه باختری و غزه گفت: بدون ورود کمک‌های اضطراری به نوار غزه، حدود یک میلیون کودک بدون دسترسی به نیازهای اولیه برای بقا زندگی می‌کنند.

بیگبدر افزود: بیش از ۱۸۰ هزار دوز واکسن کودکان و ۲۰ دستگاه ونتیلاتور (تهویه مصنوعی) برای بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان، در خارج از غزه منتظر ورود به این باریکه هستند.

وی تأکید کرد: متأسفانه حدود ۴۰۰۰ نوزاد در حال حاضر به دلیل تأثیرات شدید بر مراکز پزشکی در نوار غزه، قادر به دسترسی به مراقبت‌های ضروری نجات‌بخش نیستند. هر روزی که این دستگاه‌های ونتیلاتور وارد نشوند، جان‌ها از دست می‌روند و نوزادان نارس آسیب‌پذیر به‌ویژه در شمال نوار غزه در خطر بیشتری قرار دارند.

یونیسف از جامعه بین‌المللی خواسته است تا اقدامات فوری برای بازگشایی مسیرهای ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه انجام دهد.

این سازمان هشدار داده است که ادامه محاصره و محدودیت‌ها بر ورود کمک‌ها، زندگی میلیون‌ها نفر به‌ویژه کودکان را به خطر می‌اندازد.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

