حکیم: حمله به مقرهای حشد شعبی، امنیت و حاکمیت عراق را هدف قرار داد

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقرهای سازمان حشد شعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نیروهای آن شد را محکوم و تقبیح کرد.

وی از نهادهای دولتی و امنیتی ذی‌ربط خواستار پیگیری این تعرض و اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین عدم تکرار این چنین تعرضاتی شد که آسیب به حاکمیت و امنیت عراق می‌زند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق بار دیگر بر مخالفت خود با استفاده از اراضی عراق برای هرگونه تعرض یا تهدید علیه کشورهای همجوار تاکید کرد.

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