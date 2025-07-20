  1. صفحه اصلی
یونیسف: غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۸
یونیسف: غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است

سخنگوی منطقه‌ای صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ضمن انتقاد از جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه هشدار داد که این باریکه به گورستان کودکان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، سخنگوی منطقه‌ای صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که نوار غزه با شرایط فاجعه‌باری مواجه است و این باریکه به علت بی‌توجهی جهانی، به گورستانی برای کودکان تبدیل شده است.

وی در ادامه مصاحبه با شبکه الجزیره افزود: محاصره علیه نوار غزه و ایجاد محدودیت برای ورود کمک‌های بشردوستانه به آن، عامل افزایش مرگ در این منطقه است.

این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد: اسرائیل با درخواست‌های زیادی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه مخالفت کرده و این مخالفت‌ها باعث ایجاد شرایطی شده که این منطقه امروز شاهد آن است.

