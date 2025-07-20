یونیسف: غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، سخنگوی منطقهای صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که نوار غزه با شرایط فاجعهباری مواجه است و این باریکه به علت بیتوجهی جهانی، به گورستانی برای کودکان تبدیل شده است.
وی در ادامه مصاحبه با شبکه الجزیره افزود: محاصره علیه نوار غزه و ایجاد محدودیت برای ورود کمکهای بشردوستانه به آن، عامل افزایش مرگ در این منطقه است.
این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد: اسرائیل با درخواستهای زیادی برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه مخالفت کرده و این مخالفتها باعث ایجاد شرایطی شده که این منطقه امروز شاهد آن است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما