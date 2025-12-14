خشم مسلمانان کانادا در پی ممانعت از دفن دختر مسلمان/بیانیه مشترک مسجد محلی و شهرداری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ممانعت مسئولان شهر ثورولدو (در استان انتاریو کانادا) از اجرای مراسم دفن اسلامی یک دختر ۱۸ ساله، به برگزاری تجمع اعتراضی و مراسم یادبود مقابل ساختمان شهرداری انجامید. این تصمیم تنها یک ساعت پیش از آغاز مراسم دفن اتخاذ شد.
«علینا مسعود»، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه براک در شهر سنت کاترینز، در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و خانوادهاش قصد داشتند وی را طبق آیین اسلامی و رو به قبله در قبرستان عمومی لیکویو ثورولدو به خاک بسپارند.
امام مسجد محلی، «اسد محمود»، اعلام کرد که پیشتر با مدیر قبرستان برای اختصاص بخشی جهت دفن مسلمانان به توافق رسیده بودند، اما شورای شهر با استناد به یک آییننامه، این درخواست را رد کرده است؛ آییننامهای که فروش قطعات در بخشهای بسته قبرستان را پیش از تکمیل بخشهای فعال ممنوع میکند.
در پی این اقدام، حدود صد نفر از مسلمانان و شهروندان منطقه نیاگارا در مقابل شهرداری گرد هم آمدند و ضمن بزرگداشت یاد این دختر جوان، نسبت به نبود فضای مناسب برای دفن مسلمانان در شهرهای محل سکونت خود اعتراض کردند.
در نهایت، پیکر علینا مسعود در قبرستان اسلامی شهر نیاگارا فالز، واقع در همان استان، به خاک سپرده شد. این حادثه بار دیگر مسئله تبعیض ساختاری و نادیدهگرفتن حقوق دینی اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی را به مرکز توجه افکار عمومی کشاند.
در بیانیه مشترک آمده است که شهرداری و مسجد عایشه متعهد به «گفتوگوی مستمر، مبتنی بر احترام و همدلی» هستند. شهرداری ثورولدو ضمن ابراز تأسف از رنج واردشده به خانواده مسعود، مدعی شد تصمیم اتخاذشده بر اساس مقررات شهری بوده و نه بر مبنای دین، با این حال وعده داده است برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جوامع دینی تلاش بیشتری انجام دهد.
