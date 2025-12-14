به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامه‌نگار مسلمان و عکاس خبری در آمریکا اعلام کرده است که بازداشت او توسط پلیس مهاجرت این کشور (ICE) به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، حمله‌ای مستقیم به ایمان و هویت دینی اوست.

یعقوب ویجاندر (Ya’akub Vijandre)، ۳۸ ساله، که در مرکز بازداشت «فولکستون» (Folkston) در ایالت جورجیا در جنوب شرقی آمریکا نگهداری می‌شود، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین تأکید کرده است که مأموران بازداشتگاه با زندانیان «غیرانسانی» رفتار می‌کنند و حتی به دلیل ناآشنایی با زبان انگلیسی، آنان را تحقیر می‌کنند.

ویجاندر که از کودکی در آمریکا زندگی کرده و دارای وضعیت حمایتی «داکا» (DACA) بوده است، در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) در شهر «آرلینگتون» (Arlington) در ایالت تگزاس، با یورش مسلحانه نیروهای امنیتی بازداشت شد. دولت آمریکا مدعی است برخی پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی «تمجید از تروریسم» بوده؛ ادعایی که وکلای او آن را نقض آشکار آزادی بیان و نمونه‌ای از اسلام‌هراسی ساختاری می‌دانند.

در جریان رسیدگی قضایی، قاضی مهاجرت به مطالبی اشاره کرده که ویجاندر درباره زندانیان سیاسی مسلمان و نیز مفاهیم دینی اسلام منتشر یا حتی «لایک» کرده است؛ از جمله عباراتی مذهبی که دولت آمریکا آن‌ها را مصداق حمایت از فعالیت‌های تروریستی تلقی کرده است. این در حالی است که خود ویجاندر تأکید کرده هدفش صرفاً نقد نقض حقوق بشر و روندهای ناعادلانه قضایی بوده است.

تیم حقوقی ویجاندر با ثبت دادخواست «حبس غیرقانونی» (Habeas Corpus) اعلام کرده است که دولت آمریکا تاکنون نتوانسته مدارک مشخصی برای برخی اتهامات، از جمله ادعای جمع‌آوری کمک مالی برای گروه‌های تروریستی، ارائه دهد. آنان هشدار داده‌اند که این پرونده می‌تواند به الگویی خطرناک برای بازداشت افراد صرفاً به دلیل بیان دیدگاه‌های دینی و سیاسی تبدیل شود.

این روزنامه‌نگار مسلمان همچنین نسبت به امنیت خانواده خود ابراز نگرانی کرده و گفته است در فضای فزاینده اسلام‌هراسی در آمریکا، احتمال هدف قرار گرفتن نزدیکانش وجود دارد. وی تأکید کرده است که سابقه خانوادگی‌اش شامل خدمت در ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم و نیز فعالیت‌های امدادی و انسان‌دوستانه در حوادث بزرگ، با اتهام «تمجید از تروریسم» هیچ سنخیتی ندارد.

